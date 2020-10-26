طرح ۱۱ بندی کمیسیون اقتصادی برای بهبود بازار بورس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه بازار بورس، گفت: علیرغم همه زیرساخت‌ها، قوانین و مشوق ها، وضعیت بازار سرمایه به دلیل کوتاهی هایی که اغلب به علت مدیریت دولت بوده، شرایط بغرنجی برای سهامداران خرد فراهم کرده است.

وی بیان کرد: ما طی ماه‌های گذشته بارها مسائل و تهدیدات بازار سرمایه را به رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و نمایندگان دولت گوشزد و همه دغدغه ها را مطرح کردیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که روند قیمت های بازار سرمایه به صورت نامتعارف افزایش پیدا کرد و نظارت بر بازار آن طور که باید و شاید صورت نگرفت، این شرایط اسفبار به وجود آمد و باعث ضرر و زیان سهامداران خرد شد و متأسفانه شرکت های حقوقی هم به خوبی تعهدات خود را در زمینه بازارگردانی انجام ندادند.

پورابراهیمی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس ۱۱ پیشنهاد را برای حل مشکل بازار بورس در گزارش خود آورده است که ما این پیشنهادات را در ۱۱ بند و در قالب یک طرح آماده می کنیم تا تکالیف دولت در این زمینه معین شود.

وی افزود: باید با تصمیمات منطقی کاری کنیم که اعتماد مردم به بازار سرمایه بازگردد و از سوی دیگر اگر متناسب با شرایط، تصمیمات را اتخاذ کنیم باعث می شود که از طریق بازار بورس جذب نقدینگی صورت گیرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بنده از رئیس مجلس استدعا دارم که به طور ویژه در ارتباط با این موضوع ورود کند تا با همکاری دولت و مجلس وضعیت بازار سرمایه را به شرایط مطلوب برسانیم.