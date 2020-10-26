تدابیر سازمان بورس برای کنترل بازار سهام

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: امسال در بازار سرمایه کارهای بسیار خوبی انجام شده که افزایش نرخ شاخص‌ها و آزادسازی سهام عدالت از این اتفاقات خوب بوده است، به گونه‌ای که سهام عدالت بعد از ۱۵ سال آزاد شد و سهامداران حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان، سهام خود را در بازار فروختند که عمدتاً هم جز قشر مستضعف هستند.

وی با بیان اینکه تقویت پس انداز و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه یکی دیگر از اتفاقات مهم امسال بود، افزود: سال گذشته ۲۶۲ هزار میلیارد تومان تأمین مالی در بازار سرمایه اتفاق افتاد در صورتی که در ۶ ماهه اول امسال این عدد به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این بحث تأمین مالی دولت از بازار سرمایه هم اتفاق مهمی بود که انجام شد و دولت تاکنون از بازار سرمایه ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام فروخته است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه فروش اوراق از طرف دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که این آمار قابل توجهی است، گفت: سال گذشته فروش سهام از طرف دولت صفر بود اما امسال به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسید.

قالیباف اصل با بیان اینکه تأسیس شرکت‌های عام یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال جاری بود، اظهار داشت: طی نیمه اول سال که نقدینگی وارد بازار می‌شد تلاش کردیم تا این نقدینگی توسط عرضه‌ها و عرضه اولی‌ها از بازار جذب شود.

وی افزود: تأسیس شرکت‌های سهامی عام برای اجرای پروژه‌ها یکی دیگر از رسالت‌های مهم ما در بازار سرمایه بود و همچنین تقویت روش سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را به طور جدی دنبال کردیم تا مردم به صورت مستقیم وارد بازار نشوند. از سوی دیگر، با پیگیری‌های بورس اوراق بهادار، سهام شناوری در بازار افزایش یافته و از ۲۲ درصد در ابتدای سال به ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه به منظور رصد فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی در بازار بورس تشکیل شد، تصریح کرد: با رصد فضای مجازی در صورت لزوم برخوردهای قهری هم انجام می‌شود و در کنار آن هم ارتباطی را با صدا و سیما برای ارتقای سواد فکری و فرهنگ سازی و همچنین بازار گردانی در شبکه‌های آموزش و ایران کالا برقرار کرده ایم.

قالیباف اصل با بیان اینکه بعد از افت‌های بازار سرمایه موضوع بازارگردانی را به طور جدی دنبال کردیم، گفت: علت توجه به این مسئله آن است که بازار گردان باید بتواند در بحث عرضه و تقاضا با تشخیص درست اقدام مناسب را انجام دهد و اگر بازارگردان ها به صورت کامل در بازار سرمایه فعال شوند، می‌توانند تعادل را در بازار ایجاد کنند.

وی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: این گزارش بسیار خوب می‌تواند به بازار بورس و سرمایه کمک کند، بازار سرمایه در ۲ سال اخیر رشد و توسعه داشته مخصوصاً در ابتدای امسال اما زیرساخت‌های آن با این رشد تطبیق پیدا نکرده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: درباره بند یک گزارش که در مورد ساختار سازمان بورس و توسعه ساختار سازمانی است، طرحی را آماده و در شورای عالی بورس تصویب کردیم. همچنین در موضوع سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تلاش کردیم که آن را توسعه دهیم و با همکاری‌هایی که با صدا و سیما داریم و فعالیت‌هایی را در فضای مجازی شروع کرده‌ایم تا بتوانیم آموزش و فرهنگ سازی را در فضای مجازی هم ایجاد کنیم.

قالیباف اصل افزود: ما موضوع افشای صورت‌های مالی سازمان را در شورای عالی بورس مطرح و مصوب کردیم و در تارنمای خود سازمان بورس این اطلاعات منتشر خواهد شد. همچنین در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کانال‌ها و سایت‌هایی که تخلف و اخلال در بازار سرمایه ایجاد کرده‌اند، توسط سازمان به مراجع ذیربط معرفی می‌شود و با بسیاری از اینها برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: ما پیشنهادی را به شورا بردیم که ۵۰ درصد کارمزد سازمان بورس، شرکت بورس تهران و سازمان فرابورس ایران و کارگزاری‌ها، شرکت فناوری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کاهش پیدا می‌کند که کارمزد آنها ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است و ۲۰ درصد از ۵۰ درصد به سرمایه‌گذار داده شد و ۳۰ درصد در صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار شارژ می‌شود.