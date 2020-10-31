عامل حمله در نیس فرانسه نماینده مسلمانان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوب اند میل، «جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا در واکنش به حملات انجام شده در فرانسه گفت: حمله به کلیسای شهر نیس فرانسه، معرف مسلمانان نیست.

نخست وزیر کانادا حمله به کلیسای شهر نیس را محکوم کرد اما هشدار داد که چنین حملاتی معرف و نماینده اسلام و مسلمانان نیستند.

نیس فرانسه صبح پنجشنبه صحنه حادثه‌ای تلخ بود که در جریان آن، مردی مسلح به چاقو در نزدیکی کلیسای «نوتردام» به چندین نفر حمله کرد که در نتیجه آن دست‌کم سه نفر جان خود را از دست دادند و چند تن دیگر زخمی شدند.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که در یک ماه اخیر به دلیل اقدامات و اظهارات «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، از یک سو تفکرات اسلام ستیزانه در این کشور افزایش یافته و از سوی دیگر چهره‌ها و جریان‌های افراطی با سوء استفاده از این فضا اقدامات خود را افزایش داده‌اند و همین امر بهانه‌ای شده تا مقامات الیزه جریان‌های افراطی را به اسلام ربط داده و مسلمانان را چهره‌های افراطی معرفی کنند. این رویکرد مقامات فرانسوی با واکنش‌های منفی زیادی در جهان مواجه شده است.