محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده ورود سامانه بارشی به استان و همراه با جریانات خنک و ناپایدار شمالی از امروز (شنبه) است، اظهار کرد: ورود این سامانه سبب خواهد شد به تدریج شاهد افزایش ابر، بارندگی و وزش باد در استان گیلان باشیم.

وی با بیان اینکه بارندگی و وزش یاد به ویژه از عصر و اواخر وقت امروز و صبح یکشنبه در برخی مناطق شدید و یا خیلی شدید پیش بینی شده است، افزود: در این مدت کاهش محسوس ۵ تا ۱۲ درجه‌ای دمای هوا نیز برای گیلان پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه رعد و برق و احتمال وقوع تگرگ، آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها، لغزندگی و کاهش دید افقی نیز پیش بینی شده است، گفت: لغزش و رانش زمین و اصابت صاعقه نیز دیگر پدیده‌های پیش‌بینی شده برای این مدت است.

وی از هموطنان خواست در این مدت از استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها جداً خودداری کرده و بخش‌های مختلف جلوی نیز تمهیدات لازم برای مقابله با هرگونه بحران را را اتخاذ کنند.

دادرس ادامه داد: این سامانه از اواخر وقت روز یکشنبه تضعیف می‌شود که انتظار می‌رود در روز دوشنبه شاهد کاهش ناپایداری و ابرناکی در استان گیلان باشیم.

وی با اشاره به وضعیت دریا، گفت: دریا نیز از عصر امروز و شاهد افزایش ارتفاع به حدود دو متر خواهد بود که برای انجام فعالیت‌های دریایی نامناسب است.