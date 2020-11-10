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۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۴۸

درباره آتش‌بس اخیر در قره‌باغ؛

منافع ارمنستان باید رعایت شود/ هشدار الیزه به ترکیه

منافع ارمنستان باید رعایت شود/ هشدار الیزه به ترکیه

کاخ‌ الیزه امروز با اعلام لزوم رعایت منافع ارمنستان در آتش‌بس اخیرِ قره‌باغ، به ترکیه درباره اقدامات تحریک‌آمیز در این منطقه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کاخ الیزه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای از ترکیه خواست تا هرگونه اقدامات تحریک آمیز در خصوص تنش در منطقه قره‌باغ را متوقف کند.

در بیانیه کاخ الیزه در این باره آمده است که پاریس هم اکنون در حال بررسی ابعاد و زوایای آتش‌بس اخیر میان دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان است.

بیانیه مذکور در ادامه تأکید می کند که هرگونه توافق باثبات در این منطقه مستلزم رعایت منافع ارمنستان است.

گفتنی است، مناقشه‌ای که از روز ششم مهرماه میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان آغاز شده بود، سرانجام شب گذشته با وساطت روسیه به پایان رسید و باکو و ایروان توافقی را برای برقراری آتش بس کامل امضا کردند.

تا پیش از توافق شب گذشته، ارمنستان و جمهوری آذربایجان ۳ بار با یکدیگر توافق آتش بس امضا کرده بودند؛ اما هیچیک از آنها دوام نداشت؛ لیکن انتظار می‌رود که آتش بس چهارم با توجه به حضور پررنگ روسیه در آن به نتیجه برسد.

کد مطلب 5068435

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