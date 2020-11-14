تولید بسته های آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، سعید حبیبا در دوره آموزشی آنلاین تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو گفت: این دوره آموزشی با مشارکت سازمان همکاری اقتصادی اکو و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه تهران برگزار می‌شود. رویکرد پیشگیری از اعتیاد و نقش متخصصان آموزش دیده در این حوزه را می‌توان از عناصر کلیدی برشمرد که لازم است در هر کشوری به‌صورت نهادینه به آن پرداخته شود و زمینه کسب دانش و مهارت حرفه‌ای در این عرصه نیز فراهم آید.

حبیبا تبادل دانش و تجربه‌های بین‌المللی را از جمله سرعت دهنده‌های این رویکرد دانست و افزود: ابتکار بین‌المللی و پروژه مشترک بین سازمان همکاری اقتصادی اکو، ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه تهران فرصتی جهت هم‌افزایی دانش و تمرین تعهد و مسئولیت جمعی برای مواجهه خردمندانه با پدیده اجتماعی اعتیاد است. بنابراین امیدواریم کارگاه آموزشی یک روزه تربیت کادر متخصص فرصتی برای فراهم کردن دانش تخصصی در این حوزه باشد و با مشارکت صاحب‌نظران دستاوردهای کاربردی برای کشورهای شرکت‌کننده به همراه آورد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: گسترش علم پیشگیری از اعتیاد در راستای مسئولیت اجتماعی و به اشتراک گذاشتن آن با صاحب‌نظران و متخصصان از اهداف برگزاری این همایش است. در این زمینه اقداماتی به‌ویژه در حوزه آموزش صورت گرفته است. تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد به‌صورت رسمی از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و تاکنون ۴۱۵ دوره از آن با حضور صاحب‌نظران برگزار شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران با تبیین برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد: دوره‌های آموزشی به‌صورت مقدماتی، میانی و تکمیلی در کانون‌های هدف همچون مدرسه، محله، محیط کار، دانشگاه رسانه و خانواده برگزار شده است. همچنین تولید بسته‌های آموزشی در مرکز مشاوره دانشگاه تهران مانند کتاب کار، کتاب مطالعه برای هر کانون هدف، درسنامه مربوط به استادان، تربیت مربی نشاط اجتماعی، محتوای آموزشی ویژه جوانان، اپلیکیشن و محتوای چند رسانه از دیگر فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته است.

حبیبا عنوان کرد: فعالیت‌های پژوهشی شیوع‌شناسی و بررسی عوامل خطر و محافظ از جمله اقداماتی است که به‌صورت مشترک بین مرکز مشاوره دانشگاه تهران، ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر UNODC انجام شده است.

وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: امیدواریم در برنامه‌های آموزش بعدی با توجه به شناختی که از صاحب‌نظران و متخصصان در این دوره آموزشی کسب می‌شود، به طور جدی‌تر به مباحث اصلی و مورد نیاز شرکت‌کنندگان بپردازیم. ما آمادگی خویش را برای هرگونه همکاری اعم از آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعلام می‌کنیم، با این امید که مسئولیت و اثرگذاری اجتماعی خویش را در افزایش شاخص‌های سلامت به بهترین شکل ایفا کنیم.