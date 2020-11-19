سامانه بارشی از روز جمعه وارد ایلام می شود

ناصر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز جمعه سامانه بارشی وارد استان ایلام شده و تمام شهرستان‌های استان تحت تاثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

مدیرکل هواشناسی ایلام در توصیف این سامانه بارشی گفت: سامانه مذکور همراه با رگبار باران، رعد وبرق در نواحی مستعد بارش تگرگ، وزش باد شدید وکاهش دمای هوا خواهد بود.

ملکی عنوان کرد: آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، لغزندگی محورهای مواصلاتی، خطر اصابت صاعقه متصور است.

وی افزود: سامانه بارشی از عصر روز جمعه تا صبح روز یکشنبه ۲ آذر ماه در سطح استان فعال خواهد بود.