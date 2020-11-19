به گزارش خبرنگار مهر، شاهین طاهرخانی پس از فسخ قرارداد با باشگاه استقلال تهران پیشنهاداتی را از چند تیم لیگ برتری نظیر تراکتور تبریز، گل گهر سیرجان، پیکان و پرسپولیس داشت اما ترجیح داد جمع شاگردان یحیی گل محمدی را انتخاب کند.

انتخابی که با تماس‌های متوالی طاهرخانی با یکی از اعضای کادرفنی پرسپولیس برای امضای قرارداد نهایی اش به مدت دو روز ادامه داشت تا یحیی گل محمدی در نهایت راضی به جذب این بازیکن شود.

طاهرخانی پس از تماس چهارشنبه شب مسئولان باشگاه پرسپولیس مبنی بر امضای قرارداد بدون حضور مدیربرنامه هایش در ساختمان این باشگاه حاضر شد تا قرارداد دوساله ای را که از پیش مورد توافق قرار گرفته بود را امضا کند.

با این حال مدافع فصل گذشته استقلال تهران ناگهان خواستار گنجاندن بندی در قرارداد خود مبنی ترانسفر خود در نیم فصل به تیم‌های اروپایی می‌شود.

باشگاه پرسپولیس مخالفت خود را با این بند اعلام می‌کند اما اصرار طاهرخانی سبب می‌شود ابراهیم شکوری معاون اجرایی سرخ‌ها موافقت مشروط داشته باشد.

باشگاه پرسپولیس تنها در صورتی راضی به گنجاندن این بند در قرارداد طاهرخانی می‌شود که این بازیکن در صورت پرداخت ۳۰۰ هزاردلار و درصدی از قرارداد خود با باشگاه اروپایی بتواند از پرسپولیس برود.

بندی که این بار مورد موافقت طاهرخانی قرار نمی‌گیرد و این بازیکن تنها در صورت پرداخت ۱۰۰ هزاردلار قصد داشت از چنین بندی در قراردادش استفاده کند.

اختلافی که باشگاه پرسپولیس زیر بار آن نمی‌رود و باعث رفتن این مدافع به باشپاه پیکان و عقد قرارداد با خودروسازان می‌شود.