بسیج کارآمدترین و مردمی ترین نیروی مقاومت در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تشکیل بسیج عنوان کرد امروز بسیج به مکتبی ترین، کارآمدترین و مردمی‌ترین نیروی مقاومت جهان تبدیل شده است.

در متن این پیام آمده است:

سازمان بسیج مستضعفین در پنجم آذرماه ۱۳۵۸ با درایت و فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) با هدف حراست از اصول انقلاب اسلامی و پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی تشکیل شد تا به‌عنوان بازوی توانمند ولایت فقیه در مسیر تداوم و تعالی انقلاب اسلامی، از میهن اسلامی در برابر تجاوز، نفوذ و فتنه‌گری استکبار جهانی به‌ویژه شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار دفاع کند.

بسیج در طول تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی با توکل به خداوند، تاسی به ائمه اطهار، تکیه بر فرهنگ انقلابی، بهره‌مندی از اخلاق و فضائل اسلامی، کسب علم و دانش و بهره‌گیری از فنون نظامی پله‌های ترقی و کمال را به خوبی پیموده و امروز به مکتبی‌ترین، کارآمدترین و مردمی‌ترین نیروی مقاومت جهان تبدیل گشته است.

بسیج این شجره طیبه انقلاب اسلامی در شرایط مختلف و به اقتضای زمان، خود را برای مأموریت‌های جدید آماده کرده و به تکیه‌گاهی مستحکم برای نظام و رکنی مطمئن در امنیت ملی ایران اسلامی تبدیل شده است. بسیجیان غیور در هشت سال دفاع مقدس جانانه در برابر دشمن بعثی و حامیان استکباری آن ایستادند و از وجب به وجب خاک میهن اسلامی پاسداری کردند و پس از پیروزی در جبهه حق علیه باطل در سنگر سازندگی برای آبادانی ایران عزیز کوشیدند.

امروز نیز بسیج با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا در جای جای ایران بزرگ مشغول تولید ماسک، ضدعفونی‌کردن اماکن و کمک به فعالان حوزه سلامت هستند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن تبریک هفته بسیج به بسیجیان غیور و همیشه در صحنه استان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی به‌ویژه شهدای مدافع حرم و مدافع سلامت گیلان، تاکید می‌کند همت عالی بسیجیان مخلص در عرصه‌های گوناگون و حضور پرشور در صحنه‌های حماسی انقلاب اسلامی در سایه رهبری، زمینه‌ساز تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در مسیر ظهور امید مستضعفان جهان و تشکیل حکومت عدل الهی حضرت ولی‌عصر (عج) شده و دژی مستحکم برای حفاظت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر دسیسه‌ها و شرارت‌های شیطان بزرگ و اذناب فریفته آن همچون نفوذی‌های خائن و فتنه‌گران کوردل ساخته است.