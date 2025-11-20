بسیج پشتوانه استراتژیک انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان به مناسبت هفته بسیج (۲۹ آبان تا ۵ آذر) بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: هفته بسیج یادآور تدبیر و دوراندیشی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمت‌الله علیه) و نمادی روشن از جوشش ایمان و بصیرت ملت انقلابی و سرافراز ایران است که پرچم مقدس جمهوری اسلامی را در سخت‌ترین میدان‌ها برافراشته و پرافتخار نگاه داشته است.

نهاد مقدس بسیج از نخستین روزهای شکل‌گیری تاکنون، به‌عنوان پشتوانه الهی و ذخیره استراتژیک انقلاب اسلامی در همه عرصه‌ها حضوری مقتدرانه و راه‌گشا داشته و گوش به فرمان ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، همچون شجره‌ای طیبه، ریشه در دل‌های مؤمنان راستین و جوانان پاک میهن اسلامی دوانده است.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: نهاد بسیج با ولایت‌مداری، اتکا به باورهای عمیق دینی و اعتماد به توان داخلی، مجموعه‌ای منسجم از نیروهای آگاه، دشمن‌شناس و ایثارگر را پرورش داده تا در سنگرهای مختلف از هشت سال دفاع مقدس تا عرصه‌های سازندگی، خدمت‌رسانی، دفاع از امنیت، مقابله با فتنه‌ها و پاسداری از حرم اهل‌بیت (ع) و همچنین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه استکبار جهانی علیه ملت شریف ایران، خالصانه و بی‌چشم‌داشت پیش‌قدم باشد. بسیج توانسته است توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان قسم‌خورده خارجی و ایادی خائن داخلی آنان را ناکام بگذارد و اقتدار، عزت و امنیت ایران اسلامی را به منصه ظهور جهانیان برساند.

به تصریح این بیانیه، بسیج مظهر ایمان، اخلاص و امید ملت شریف ایران است؛ پرچمی که به فضل الهی برافراشته و پایدار خواهد ماند تا نسل‌های آینده را به‌سوی آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی هدایت کند و زمینه‌ساز ظهور خورشید تابناک ولایت حضرت ولی‌عصر امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) باشد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: امروز فرهنگ بسیجی فراتر از مرزهای ایران اسلامی، الهام‌بخش جبهه مقاومت و آزادگان جهان شده است؛ هر جا که ندای مبارزه با استکبار بلند می‌شود، پرتو تفکر بسیجی و آموزه‌های انقلاب اسلامی متجلی می‌گردد. اکنون قدرت‌های سلطه‌گر و سردمداران ظلم جهانی به اقتدار بسیج معترفند و ناگزیر در برابر قدرت لایتناهی مقاومت اسلامی و اراده پولادین ملت‌های مسلمان سر تعظیم فرود می‌آورند؛ که گواه آن، تسلیم رژیم جنایتکار و تا بن‌دندان مسلح صهیونیستی در برابر ملت مظلوم و قهرمان غزه، علی‌رغم همه حمایت‌های شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار است.

این شورا ضمن تسلیت ایام سوگواری بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها)، با گرامیداشت هفته بسیج و پاسداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مسیر نورانی بسیج، به‌ویژه سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، شهدای مدافع حرم، امنیت و مقاومت اسلامی از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از همت، غیرت و حضور اثرگذار بسیجیان سلحشور استان گیلان در همه عرصه‌ها به‌ویژه بزرگداشت ایام‌الله و مناسبت‌های مذهبی و انقلابی تقدیر و تشکر کرده است.

در پایان بیانیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان از عموم مردم ولایت‌مدار، شهیدپرور و همیشه در صحنه استان دعوت کرده است تا با حضور گسترده و پرشور در مراسم تشییع و تدفین هفت شهید گمنام که سوم آذر، همزمان با سالروز شهادت دخت گرامی رسول اکرم (صلی‌الله علیه و آله‌وسلم) در شهرستان‌های رشت و تالش برگزار می‌شود، ضمن تجدید بیعت با آرمان مقدس شهدای عظیم‌الشأن، اوج وحدت و همبستگی خود و عشق به میهن اسلامی را به نمایش بگذارند.