به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس، می‌گوید که کشورش احتمالاً آمریکا را در کاهش سطح نیروهای نظامی در افغانستان همراهی خواهد کرد.

با این حال، وی مدعی شد که لندن به ادامه همکاری با کابل برای تأمین امنیت افغانستان، متعهد است.

پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار نیروهای آمریکایی در هر یک از کشورهای عراق و افغانستان، تا ۱۵ ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی (پیش از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور آتی آمریکا)، به دو هزار و پانصد تن کاهش خواهد یافت.

والاس در خصوص ارزیابی خود از تصمیم پنتاگون گفت که آمریکایی‌ها در این مرحله به دنبال عقب‌نشینی کامل از افغانستان نیستند و انتظار ما هم همین است که کاهش نیروها در افغانستان در چند مرحله انجام شود؛ رویه‌ای که انگلیس هم با آن موافق است.

وزیر دفاع انگلیس همچنین گفت که کشورش برای اقدام مستقل از آمریکا در افغانستان دارای محدودیت‌هایی است. ولی با افزایش بودجه نظامی انگلیس، اختیار عمل بیشتری به نیروهای این کشور داده خواهد شد.

والاس ادامه داد: در حال حاضر اگر نیروهای آمریکا به طور یک جانبه از برخی از این کشورها خارج شوند، ما هم دچار چالش می‌شویم چون که استقلال لازم را نداریم که تصمیم بگیریم اگر یک قدرت نظامی از کشوری خارج شد، ما بیشتر بمانیم.

او مدعی شد که انگلیس می‌تواند با افزایش بودجه نظامی، ضمن افزایش استقلال رأی، استراتژی تکمیل حضور و پوشش نظامی با قدرت‌های بزرگ را دنبال کند.

این در حالی است که انگلیس قرار است ظرف ۴ سال آینده بودجه نظامی خود را با ۱۰ درصد افزایش به حدود ۵۹ میلیارد پوند برساند. هدف از این اقدام، عهده‌دار شدن نقشی بزرگ‌تر در عرصه تحولات جهانی و در دنیای پسابرگزیت عنوان می‌شود.