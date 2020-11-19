به گزارش خبرنگار مهر، عباس دانایی عصر پنجشنبه در نشست ویدئو اجلاس ستاد مقابله با کرونا استان سمنان ضمن بیان اینکه پلاک‌های ۸۶ و ۹۶ برای تردد به شهر سمنان مجاز خواهند بود، اظهار داشت: کنترل دقیق ورودی و خروجی‌ها در دستور کار قرار دارد و ورودی غربی شهر سمنان به‌صورت کامل مسدود شده است.

وی بابیان اینکه ورودی شرقی از سمت دامغان نیز از ساعت شش صبح تا شش بعدازظهر اعمال محدودیت شده است، تصریح کرد: پس‌ازاین ساعات ورودی به‌طور کامل مسدود می‌شود و تمامی ورودی‌ها به شهر سمنان از سمت شمال و پل جهاد صورت می‌گیرد.

فرماندار سمنان با تأکید بر اینکه وانت‌بارها، حمل‌ونقل عمومی، آژانس‌ها و تاکسی‌ها برای تردد در شهر در ساعات پس از اعمال محدودیت منعی ندارند، افزود: آحاد مردم باید برای کاهش و قطع زنجیره انتقال این ویروس کمک کنند.

الزام صدور مجوز برای ورود و خروج خودروهای غیربومی

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری سمنان نیز در این نشست اظهار داشت: برخی از شهرهای استان به جهت نزدیکی و مجاورت، ترددهایی روزانه در بین آن‌ها صورت می‌گیرد که به همین واسطه پلاک استانی ملاک عمل جهت محدودیت‌ها در نظر گرفته شد و تمامی پلاک‌های ۸۶ و ۹۶ در محدوده استان مجاز به تردد هستند.

حسن اسلامی راد بابیان اینکه برای ورود و خروج پلاک‌های غیربومی و غیر استانی برای تردد در استان به جهت الزام و ضرورت نیاز به مجوز دارند، خاطرنشان کرد: مجوز به‌صورت محدود و با محوریت فرمانداری و بدون مراجعه حضوری فرد و از طریق دستگاه ذی‌ربط صادر خواهد شد.

وی گفت: در بحث منع تردد از ساعت ۹ شب تا چهار صبح در سطح شهرها، نیاز است تا اطلاع‌رسانی دقیق، جامع و فراگیر صورت گیرد.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری سمنان با تأکید بر اینکه صرفاً ورود به شهرها در این طرح ممنوع است و فرمانداران توجه داشته باشند که مابقی مسیرها برای تردد خودروها در دسترس باشد، خاطرنشان کرد: شهرهایی که مسیر کمربندی ندارند، یک خیابان و محور را برای تردد خودروها تعبیه و آماده‌سازی کنند.