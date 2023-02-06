به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به وضعیت نامناسب ورودیهای شهر اردبیل، از سال گذشته طرح ساماندهی ۴ ورودی شهر در دستور کار است که در نشست کمیسیون ماده ۵ کلیات طرحهای ساماندهی ورودیهای شهر اردبیل به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی ورودیهای شهر اردبیل بسیار نامناسب بوده، افزود: پس از تصویب کلیات طرحهای ساماندهی ورودیهای شهر اردبیل، لازم است جزئیات نیز بررسی شود و اهمیت توجه به توزیع مراکز خدماتی در تمام نقاط شهر هنگام صدور پروانهها مشخص شود.
استاندار اردبیل با اشاره به ۶۶ پرونده مطرحشده در خصوص ساختوساز داخل شهر اردبیل گفت: چنانچه ساختوسازها به لحاظ فنی مشکلی نداشته باشد، درباره شکل اجرا نباید ممانعتی در احداث ایجاد شود.
عاملی خاطرنشان کرد: در صدور پروانههای ساختمانی نیز لازم است توزیع مراکز خدماتی از جمله مطبها در تمام نقاط شهر اردبیل مورد توجه قرار گرفته و از تمرکز در هسته مرکزی جلوگیری شود.
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