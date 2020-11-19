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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۰:۵۹

علیرغم قطع روابط دیپلماتیک صورت گرفت؛

تعیین سفیر آمریکا در ونزوئلا بعد از ۱۰ سال

تعیین سفیر آمریکا در ونزوئلا بعد از ۱۰ سال

آمریکا در حالی پس از گذشت ۱۰ سال در ونزوئلا سفیر تعیین می کند که این ۲ کشور با یکدیگر روابط دیپلماتیک ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سنای آمریکا در جلسه خود، نامزدی «جیمز استوری» به عنوان سفیر جدید این کشور در ونزوئلا را تأیید کرد.

تعیین سفیر آمریکا در ونزوئلا در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن بعد از قطع روابط دیپلماتیک با ونزوئلا، هیچ دیپلماتی در سفارت خود در کاراکاس ندارد و این اولین سفیر آمریکا در ونزوئلا بعد از ۱۰ سال به شمار می‌رود.

قرار است «جیمز استوری» به طور موقت در بخش امور ونزوئلا وزارت خارجه آمریکا در سفارت آمریکا در «بوگوتا» کلمبیا که در همسایگی ونزوئلا قرار دارد، کار خود را انجام دهد.

آمریکا و ونزوئلا از سال ۲۰۱۰ که روابط میان آنها متشنج شد تاکنون هیچ سفیری را با یکدیگر تبادل نکرده‌اند.

روابط میان آمریکا و ونزوئلا پس از آن تیره شد که دولت «دونالد ترامپ»، «خوان گوایدو» رئیس‌جمهور خودخوانده ونزوئلا را به رسمیت شناخت.

کد مطلب 5075804
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • Mohammad Reza US ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      شما بنویسید سفیر ما میخوانیم جاسوس، چون با نزدیکی ایران به ونزوئلا زنگ خطر برای امریکای ها بصدا افتاد،

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