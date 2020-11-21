صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند فعالیت سامانه بارشی که از دیروز از استان‌های غربی وارد کشور شده است، گفت: امروز فعالیت این سامانه تشدید شده و در استان‌های واقع در جنوب غربی شامل خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، شمال فارس، همچنین در بوشهر و غرب و شمال غرب کشور شامل ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، همدان، کرمانشاه، کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و نیز در شمال کشور در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، شمال شرق در استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی و نواحی مرکزی کشور شامل استان‌های مرکزی، قم، اصفهان، دامنه‌های جنوبی رشته کوه البرز و در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان به شکل بارش باران و در برخی مناطق همراه با رعد و برق و وزش باد فعال خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در برخی مناطق سردسیر و ارتفاعات غرب و شمال غرب در زاگرس مرکزی و البرز مرکزی دامنه‌های شمالی و جنوبی بارش برف رخ می‌دهد خاطرنشان کرد: شدت بارش‌ها امروز شنبه در کرمانشاه، لرستان، همدان، نیمه جنوبی کردستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، قزوین تهران و البرز بیشتر است.

ضیائیان در خصوص وضعیت بارش‌ها در تهران نیز گفت: عمده بارش‌ها در تهران مربوط به امروز بوده و پیش بینی‌ها حاکی از آن است که فردا و پس فردا بارش‌های خفیفی در تهران شاهد خواهیم بود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه فعالیت سامانه بارشی در روز یکشنبه سمت غرب رو به کاهش می‌رود، اظهار داشت: عمده فعالیت سامانه بارشی روز یکشنبه در استان‌های ساحلی خزر، شمال، شرق و نواحی مرکزی که کشور شامل استان‌های خراسان جنوبی، اصفهان، از جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی زاگرس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس و کرمان است.

وی افزود: شدت بارش در روز یکشنبه در شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و نیمه شمالی فارس، جنوب ایلام و نیز استان‌های ساحلی دریای خزر خواهد بود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: روز دوشنبه نیز در گیلان و مازندران بارش باران و در گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات کرمان و هرمزگان بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه نیز در استان‌های ساحلی خزر ارتفاعات البرز مرکزی و ارتباط کرمان بارش پراکنده رخ خواهد داد. و چهارشنبه با ورود سامانه بارشی جدید در غرب شمال غرب و مناطقی از جنوب غرب همچنین البرز غربی و مرکزی و گیلان، غرب مازندران بارش باران و در ارتفاعات برخی مناطق سردسیر برف پیش‌بینی می‌شود. دریای خزر تا اواخر وقت یکشنبه مواج است غرب خلیج فارس شنبه و یکشنبه مواج خواهد بود.