هوای مازندران صاف تا نیمه ابری است

ساری - هواشناسی مازندران وضعیت جوی استان را در روز شنبه صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نقشه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی، وضعیت هوای مازندران در روز شنبه صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود. این شرایط جوی در بیشتر مناطق استان پایدار است، اما از ساعات بعدازظهر در ارتفاعات غربی استان شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

هواشناسی مازندران همچنین اعلام کرد در این مناطق احتمال وقوع بارش‌های پراکنده به‌صورت باران و در ارتفاعات سردسیر به شکل برف وجود دارد. تغییرات دمایی محسوس پیش‌بینی نمی‌شود و وزش باد در اغلب نقاط استان خفیف تا متوسط خواهد بود.

از شهروندان و به‌ویژه ساکنان مناطق کوهستانی و ارتفاعات غربی خواسته شده ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، در ترددهای جاده‌ای احتیاط لازم را به‌عمل آورند.

