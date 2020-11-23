موضع فعالان مصری علیه عادی سازی روابط با اشغالگران ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در سخنانی از موضع فعالان مصری در مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.

بر اساس این گزارش، قاسم تصریح کرد که موضع ملت مصر نشان می‌دهد که سراسر امت از مساله فلسطین و حقوق فلسطینیان حمایت می‌کند. وی تأکید کرد که رژیم صهیونیستی همچنان دشمن اصلی و مرکزی امت باقی خواهد ماند و عادی‌سازی روابط برخی نظام‌های عربی، هرگز بیانگر موضع اصلی امت نیست.

تمجید جنبش مقاومت اسلامی حماس از ملت مصر پس از آن صورت گرفت که شماری از فعالان مصری در واکنش به انتشار تصاویری از یک هنرمند کشورشان با خواننده صهیونیست، این اقدام او را به شدت محکوم کردند.

فعالان مصری در پاسخ به انتشار تصاویر هنرمند کشور خود با یک خواننده صهیونیستی، تصویری از اسارت یک نظامی صهیونیست در جریان جنگ سال ۱۹۶۷ را منتشر و تأکید کردند که دوست دارند در چنین شرایطی با صهیونیستها عکس بگیرند.