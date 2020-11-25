راهکارهای مقابله با کبد چرب/کدام غذاها را نخوریم

احمدرضا درستی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بیماری کبد چرب غیر الکلی یک بیماری رایج است که متأسفانه در ظاهر افراد مشخص نیست در حالی که چربی بالای کبد مانند هپاتیت سبب تغییر رنگ چشمها میشود و تنها با انجام آزمایش تشخیص آن امکان پذیر است.
مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: بروز بیماری کبد چرب دربعضی از افراد میتواند همراه با سرگیجه، ناراحتی گوارشی باشد اما در بیشتر مواقع مانند بیماری دیابت میتواند به صورت پنهان باشد و خطرات آن همچنان برقرار باقی بماند.
وی با تاکید بر نقش کبد به عنوان یکی از اعضای اصلی بدن بیان کرد: ویتامینهای محلول در چربی، اسیدهای چرب و به طور کلی هر مواد مغذی حاصل از مواد غذایی ما توسط کبد ذخیره میشوند برای مثال کبد ورزشکاران گلیکوژل مورد نیاز آنها را تأمین میکند و یا در زمان روزه داری در طول ساعاتی که روزه هستیم بدن از طریق گلوکز حاصل از کارکرد کبد سوخت و ساز مورد نیاز خود را تأمین میکند بنابراین اگر عملکرد کبد درست نباشد فرد ضعیف میشود.
درستی عنوان کرد: در صورت مصرف کربوهیدرات کبد که مسئولیت ذخیره مواد را برعهده دارد کربوهیدرات را ذخیره میکند به این ترتیب چربی افزایش مییابد در چنین مواقعی کبد شبیه به پلاستیک شده و شروع به خفه شدن میکند که در اصطلاح پزشکی به آن سیروز کبدی گفته میشود، متأسفانه در بیمارانی که در موارد حاد ابتلاء به کبد چرب هستند کبد غیرقابل برگشت است و منجر به مرگ میشود.
وی با اشاره به نقش تغذیه نامناسب در بروز کبد چرب اظهار داشت: کاهش مصرف غذاهای فوری، ارزان و پرچرب، فست فودهایی که در روغنهای اکسیدشده تهیه میشوند همچنین نانها و برنجی که با آرد سفید تهیه شده اند؛ میوهها، لبنیات، سبزیجات و غلات سبوس دار در کنار افزایش مصرف نانهای سبوس دار مانند نان جو، برنج قهوهای (در صورت مصرف از برنج سفید آن را به یک تا دو بار در هفته آن هم به صورت دم کرده محدود کنید) نقش بسیار مهمی در بروز کبد چرب دارد.
این متخصص تغذیه گفت: کله پاچه به عنوان یکی از غذاهای بسیار مضرر برای کبد است، چرا که کبد مسئولیت ذخیره مواد مغذی را دارد، از آنجایی که کله پاچه از تری گلیسیرید بالایی برخوردار است میتواند چربی کبد را بالا ببرد. همچنین برخلاف تصور عموم مبنی بر مصرف گوشت، مرغ و ماهی، باید گفت در صورت زیاده روی در مصرف هریک از این فرآوردهها پروتئین و چربی فراوانی به کبد میرسد همچنین میزان اسیداوریک در بدن بالا رفته که میتواند در مفاصل رسوب و عملکرد کلیه را نیز کاهش دهد.
درستی در آخر تاکید کرد: مصرف سبزیجات پخته و خام مانند ریواس، کلم، کرفس، هویج، شلغم، لبو، سبزی خوردن، گوجه، کاهو، خیار؛ میوهها به صورت دو تا سه واحد در روز برای مثال انار به همراه دانه و ورقههای نازک آن و پرتقال به همراه پوست سفید نازک آن؛ شیر و لبنیات کم چرب؛ کاهش مصرف شیرینیهایی مانند عسل، مربا، شیرینی، نوشابه، نوشیدنیهای شیرین؛ خواب و فعالیت مناسب تا حد زیادی از بروز کبد چرب جلوگیری میکند.
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