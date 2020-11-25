تربیت کادر طراز انقلاب اولویت بسیج دانشجویی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رفعت نژاد عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت سالروز تشکیل بسیج دانشجویی، با اشاره به تشکیل بسیج توسط بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران گفت: امام راحل در اوج تهدید و مشکلات و شرایط آن دوران یک فرصت و معجزه‌ای به نام بسیج را تشکیل دادند و بسیج دانشجویی در واپسین ماه‌های عمر با برکت حضرت امام خمینی (ره) و به فرمان ایشان در دوم آذرماه سال ۶۷ شکل گرفت که اهداف بسیج دانشجویی نیز با تاسی از آرمان‌های ایشان و رهبر فرزانه انقلاب دنبال می‌شود.

مسئول بسیج دانشجویی استان قم با بیان اینکه از مجموع ۶۰ هزار دانشجو در استان، ۱۵ هزار دانشجو عضو بسیج دانشجویی هستند، افزود: یکی از اقدامات مهم سازمان بسیج دانشجویی بر عهده معاونت رشد و کادرسازی است که یکی از مهم‌ترین وظایف این معاونت توانمندسازی کادر متناسب با نیازهای انقلاب است.

وی با تاکید بر اینکه رسالت نخست بسیج دانشجویی تربیت کادر طراز انقلاب را محقق کرده تا آن‌ها در مأموریت‌های انقلاب اسلامی نقش آفرینی کنند، ادامه داد: در همین راستا دوره‌های مختلفی نظیر ولایت و خط امام توسط بسیج دانشجویی برگزار شده است.

رفعت نژاد با اشاره به اقدامات بسیج دانشجویی در زمینه مقابله با کرونا و شکل‌گیری قرارگاه شهید قاسمی توسط بسیج دانشجویی در این زمینه گفت: دبیری این قرارگاه بر عهده علوم پزشکی بود و تا امروز این قرارگاه برکات زیادی داشته است و با توجه به کمبود ماسک در استان قم بسیج دانشجویی به این حوزه ورود پیدا کرد و با امکانات ابتدایی توانست نمونه ماسک تهیه و مجوزهای لازم را دریافت کرده و اقدام به تولید ماسک کند.

وی با اعلام اینکه بسیج دانشجویی قم تاکنون دو و نیم میلیون ماسک تولید کرده و روزانه ظرفیت تولید ۷۰ هزار ماسک را دارد و ۳۰ هزار لیتر محلول ضد عفونی وارد قم کرده گفت: این محصولات به ۱۱ استان ارسال شد و دانشجویان بسیجی به ۲۰ فرمول مختلف در زمینه تولید ژل و محلول ضد عفونی دست پیدا کردند.

رفعت نژاد افزود: در زمینه کمک مومنانه بیش از ۴ هزار بسته معیشتی میان نیازمندان قمی توزیع شد و بیش از یک میلیارد تومان جمع‌آوری گردید و در سامانه ۴۰۳۰ نیز ۶۰ دانشجوی بسیجی فعال شدند که به کمک مرکز بهداشت استان اطلاعات مورد نیاز در زمینه ویروس کرونا را به مردم ارائه دادند.

رفعت نژاد با بیان اینکه گروه‌های جهادی زیر نظر بسیج دانشجویی مشغول فعالیت هستند که دو گروه به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند که گروه دندانپزشکی در شهر قائم حضور پیدا کرده و افراد نیازمند را به صورت رایگان ویزیت کردند، افزود: در حوزه صنعت نیز قرارگاه جهش تولید در استان قم شکل گرفت که دانشجویان دانشگاه صنعتی ورود پیدا کرده و در راستای پایش واحدهای تولیدی صنعتی اقدام کردند تا از تعطیلی برخی از شرکت‌ها و تعدیل نیرو جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه فضایی که در کشور مشاهده می‌کنیم و گرفتاری‌های معیشتی همه دارای علاج است و آن فقط نگاه به داخل و اعتماد به نسل جوان و دانشجویان است، گفت: قرارگاه شهید احمدی روشن و قرارگاه شهید تهرانی مقدم در زمینه فعالیت‌های پژوهش محور اهتمام دارند.