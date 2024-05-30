مدیران باید محل مصرف املاک مازاد را مشخص کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت شامگاه پنجشنبه در حاشیه جلسه مولدسازی، اظهار داشت: اختلاف بین دستگاهها بر سر املاک، قبل از برگزاری جلسه مولدسازی باید رفع شود تا در جلسه در مورد رویه اجرای آن تصمیمگیری شود.
وی عنوان کرد: موضوع مولدسازی دستوری است که رهبر انقلاب در سال ۹۹ به سران سه قوه مبنی فروش املاک و ساختمانهای مازاد دستگاههای اجرایی دادند.
استاندار لرستان با بیان اینکه اواخر سال ۱۴۰۰ آئیننامه مولدسازی تنظیم و عملیات اجرای آن شروع شد، افزود: مولدسازی چندین مرحله دارد، از جمله شناسایی ملک مازاد که از طریق استان صورت میگیرد و سپس طریق وزارت اقتصاد تأیید و در نهایت پس از تصویب در کارگروه اجازه فروش صادر میشود.
شفقت، تصریح کرد: برای فروش نیز فرایندهایی لازم بوده از جمله اینکه زمین باید ارزشافزوده پیدا کرده و سپس به مزایده گذاشته شود.
وی با بیان اینکه در جلسه امروز چند پرونده مولدسازی موردبحث و بررسی قرار گرفت، افزود: طبق قانون چهار دستگاه آموزشوپرورش، وزارت بهداشت، وزارت علوم و شرکتهای دولتی هر چهقدر از املاک آزاد را بفروشند باید در خود آن دستگاه مصرف شود.
استاندار لرستان، ادامه داد: امروز سه دستگاه مورد بررسی از این مستثنیها بودند که تصمیمگیریهای لازم برای تعیین محل مصرف آنها گرفته شد.
