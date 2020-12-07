به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فیصل مقداد وزیر امور خارجه جدید سوریه در اولین سفر تاریخی خود به تهران امروز (دوشنبه، ۱۷ آذرماه) با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

قالیباف در ابتدای این دیدار با تبریک انتصاب فیصل مقداد به عنوان وزیر امور خارجه سوریه، درگذشت ولید معلم وزیر سابق امور خارجه این کشور را تسلیت گفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تقویت ارتباطات در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه اظهار کرد: همواره روابطی روبه رشد و برادرانه میان دو کشور برقرار بوده است و باید با تداوم گفت‌وگو و رایزنی میان مقامات دو کشور، سطح مراودات فی ما بین را بیش از پیش توسعه و گسترش داد.

وی با بیان اینکه دشمنان دو کشور استقلال، عزت و پیشرفت کشورهای اسلامی را نمی‌خواهند، افزود: رژیم صهیونیستی با برخورداری از حمایت آمریکا به دنبال عادی‌سازی روابط خود با برخی کشورهای اسلامی است. دولت‌ها و جامعه اسلامی در مقابل این مسیری که آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز کرده‌اند، باید بایستند و عادی‌سازی روابط را به عنوان یک کار ناپسند به جامعه جهانی معرفی کنند.

وی در همین بخش تاکید کرد: تا زمان حضور رژیم تروریستی و اشغالگر قدس امنیت پایدار در منطقه وجود نخواهد داشت.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود وحدت میان امت اسلامی را ضامن پیروزی در برابر دشمنان دانست و خاطرنشان کرد: اتکای کشورهای اسلامی به مردم و اسلام و ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان رمز موفقیت آنها خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تجلیل از نقش برجسته سردار سلیمانی در کمک موثر به حفظ امنیت منطقه، سوریه را خط مقدم جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی خواند و بر تداوم حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت و دولت و ملت سوریه تاکید کرد.

رئیس قوه مقننه با تبریک پیروزی‌های سوریه در برابر تروریست‌های تکفیری در سال‌های اخیر افزود: در کنار مقاومت، دولت و ملت سوریه در جنگ با دشمنان، گفت‌وگوهای سیاسی در چارچوب روند آستانه می‌تواند به برقراری ثبات و امنیت پایدار در سوریه و منطقه منجر شود.

قالیباف در پایان بر توسعه و گسترش ارتباطات پارلمانی بویژه مراودات میان گروه‌های دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوریه تاکید کرد.

فیصل مقداد: آمریکا بار دیگر چهره زشت خود را در ترور شهید فخری‌زاده نشان داد

فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه نیز در ادامه این دیدار با عرض تسلیت و محکوم کردن ترور شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای کشورمان گفت: ترور سردار شهید سلیمانی و دکتر فخری‌زاده بار دیگر چهره واقعی رژیم صهیونیستی و آمریکا را به عنوان حامیان تروریسم نشان داد و از دست دادن این شهیدان موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت.

وزیر امور خارجه سوریه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور گفت: ماهیت دولت‌های آمریکایی با یکدیگر تفاوتی ندارد و حضور آمریکا در مناطق مختلف جهان همواره بر گسترش ناامنی و بی ثباتی دامن زده است.

وی در همین بخش تاکید کرد: روسای جمهور آمریکا در موضوع حفظ منافع رژیم صهیونیستی هم نظر هستند و منافع این رژیم غاصب حتی از منافع کشورهای اروپایی برای آنها هم مهمتر است.

فیصل مقداد در پایان با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت سوریه در برابر هجمه‌ دشمنان گفت: دولت و ملت سوریه هیچگاه کمک‌های مادی و معنوی جمهوری اسلامی ایران را فراموش نخواهند کرد.