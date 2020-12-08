به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کمیته امداد، مجید الهی راد بابیان اینکه هم‌اکنون دو هزار و ۶۰۰ خانوار نیازمند در استان شناسایی شده‌اند که منازل آن‌ها نیازمند لوله‌کشی گاز است، اظهار کرد: پروژه لوله کشی آغاز شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی ادامه داد: برای لوله‌کشی گاز هر خانوار بیش از ۵ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

وی رقم پیش‌بینی‌شده برای این اجرای این پروژه را حدود ۱۳ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ۶,۵ میلیارد تومان از این اعتبار توسط کمیته امداد تعهد شده است و باقی‌مانده نیز از محل مساعدت‌های استانداری قرار است تأمین شود.

الهی راد اظهار کرد: به‌تازگی نیز حدود ۲ میلیارد تومان اعتبار برای آغاز به کار این پروژه از طرف کمیته امداد مرکز به استان ارسال‌شده است که به‌زودی فاز اجرایی این پروژه آغاز می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با یادآوری اینکه لوله‌کشی منازل خانوارهای نیازمند استان یکی از مفاد تعهدنامه سه‌جانبه منعقدشده بین استانداری، سپاه و کمیته امداد است، گفت: این تفاهم‌نامه در سفر رئیس کمیته امداد کشور به استان در خردادماه امسال منعقد شد.

وی افزود: مفاد این تفاهم‌نامه در بخش‌های تأمین مسکن، اشتغال و جهیزیه محرومان است.

الهی راد یکی از مفاد پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه را احداث مسکن برای محرومین عنوان کرد و گفت: تهیه وسایل و امکانات زندگی، اجرای طرح پنل خورشیدی نیز از دیگر اقدامات مطروحه در این تفاهم‌نامه است.