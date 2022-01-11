به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا میری در نشست هم اندیشی با مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر اظهار داشت: پنج هزار و ۵۰۰ خانوار مددجو فاقد انشعاب گاز در استان شناسایی شده است که منازل آنها نیازمند لوله کشی گاز است.

وی در ادامه بیان کرد: هزار و ۵۰۰ مورد از این تعداد در سال گذشته لوله کشی گاز انجام شده است و ۱۴۸۰ مورد دیگر از ابتدای سال در حال اجرا می‌باشد.

میری با بیان اینکه میانگین هر فقره لوله کشی گاز ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است گفت: پنج میلیون تومان از این مبلغ از سوی کمیته امداد به صورت بلا عوض پرداخت می‌شود و ۵ میلیون تومان دیگر به صورت تسهیلات بدون بهره در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه جامعه هدف این طرح، بیشتر مددجویان روستایی هستند گفت:، امیدواریم تا پایان سال تمام خدمات پیش‌بینی شده لوله کشی گاز همه منازل مددجویان نیازمند به انجام برسد.

وی با بیان اینکه واگذاری انشعاب گاز از سوی شرکت گاز به مددجویان تحت حمایت رایگان است گفت: مددجویانی که تاکنون امتیاز دریافت انشعاب گاز را دریافت نکرده‌اند می‌توانند با دریافت معرفی نامه از کمیته امداد به شرکت گاز مراجعه نمایند تا در کم‌ترین زمان از این امکانات بهره‌مند شوند.