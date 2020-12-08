به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان دویست و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای شهر طی تذکری به شهرداری تهران گفت: فساد آزار دهنده ترین و مشمئز کننده ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران، شهروندان را آزار می دهد.

وی افزود: دیو هفت سر فساد در شهرداری آنچنان در جای جای این سازمان عریض و طویل رخنه کرده است که متاسفانه در میان تمام دستگاه‌ها، هنوز شهرداری در زمینه میزان دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه‌ی اول را دارد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در این میان برخی عناصر فاسد هم با خود فکر می‌کند باید از این نمد برای خود کلاهی ببافند، به همین دلیل پدیده رشوه رخ می‌دهد و برخی کارمندان با دریافت رشوه از مراجعین به نوعی سهم خود را دریافت کرده یا آنکه پارتی‌بازی می‌کنند، برای مقابله با این شرایط «شفافیت»، «شناسائی افراد فاسد» و «تشویق افرادی که تخلفات را گزارش می دهند» از بهترین پادزهرهاست.

فراهانی تصریح کرد: بر اساس بند "د" ماده ۲ آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه" تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه را گزارش کرده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی بر اساس آیین‌نامه شده باشد" باید توسط دستگاه های اجرائی از جمله شهرداری ها انجام گیرد، مطمئناً در صورت تحقق این بند زمینه های شناسائی افراد فاسد، رشوه گیر و متخلف بیش از پیش فراهم خواهد شد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: امروز در شرایطی هستیم که تنها مبارزه همه جانبه علیه فساد و رشوه می تواند اعتماد شهروندان را باز گرداند و در این میان مطالبه مردم برخورد با دانه درشت ها و نا امن نمودن فضا به گونه‌ای است که هیچ کس به خود اجازه فساد ندهد.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: بر همین اساس به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «اجرائی نمودن بند "د" ماده ۲ آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه و تشویق اشخاصی که تخلفات را گزارش می نمایند» برای دومین بار به شهرداری تهران تذکر می دهم.

فراهانی گفت: امیدوارم با همراهی یکایک همشهریان خوبم زمینه های ارتقاء شفافیت، کاهش تخلفات و معرفی افراد متخلف و فاسد بیش از پیش فراهم شود و همه ما با مشارکت هم جریان مبارزه علیه فساد در شهرداری را به سرانجام برسانیم.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در پایان تصریح کرد: در این میان اقدام قاطع، بدون اغماض و سریع دستگاه های نظارتی شهرداری و سایر نهادهای مسئول در رسیدگی به تخلفات می تواند امید بخش فردایی بهتر برای تهران زندگی باشد.