ساخت حسینیه در جوار شهدای گمنام پارک جنگلی ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حضرت پور پیش از ظهر سه شنبه در بازدید و بررسی بهسازی یادمان شهدای گمنام پارک جنگلی ارومیه با اشاره به تصویب ساخت حسینیه در جوار مزار شهدای گمنام پارک جنگلی افزود: این طرح در دوره قبلی شورای شهر تصویب شده و باید از سوی شهرداری وارد فاز اجرایی شود.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در زمینه ساخت حسینیه در محل یادمان شهدای گمنام پارک جنگلی، عنوان کرد: در سال آینده ساخت این حسینیه وارد فاز اجرایی می‌شود و پیگیر تسریع در ساخت و اتمام عملیات خواهیم بود.

حجت الاسلام محمد خلیل پور، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ارومیه نیز با محکوم کردن هتک حرمت اخیر به مقام شهدای گمنام پارک جنگلی ارومیه باید در راستای حفظ ارزش‌های شهدا به ویژه شهدای گمنام اهتمام ویژه‌ای شود تا شاهد رشد و ارتقای سطح فرهنگ در میان اقشار مختلف به ویژه جوانان باشیم.

جلیل وحیدی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌غربی هم در این بازدید از هیئت امنای یادمان‌های شهدا خواست تا نسبت به رسیدگی جدی‌تر به این اماکن و نیز تدبیر جدی در راستای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی اقدام کنند.

علیرضا ملامحمدی‌زاده فرماندار ارومیه نیز ضمن تقدیر از اجرای این برنامه، در خصوص نظارت بر نگهداری و نیز بهبود وضعیت یادمان شهدای پارک جنگلی ارومیه توضیحاتی ارائه کرد و از پیگیری ساخت حسینیه نیز خبر داد.

حجت الاسلام بهنام دلریش دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان‌غربی، در سخنانی ضمن تاکید بر جایگاه شهدا در تاریخ انقلاب اسلامی، هرگونه هتک حرمت و بی احترامی به جایگاه شهدا را محکوم کرده و خاطرنشان کرد: اقدامی که در روزهای اخیر در جوار یادمان شهدای گمنام اتفاق افتاد نه تنها امری ساده نبود بلکه باید به طور جدی پیگیری و رسیدگی شود.

وی افزود: متأسفانه در ایام گذشته نیز شاهد چنین بی حرمتی‌ها بوده‌ایم و عدم رسیدگی و پیگیری جدی به وضعیت یادمان‌ها باعث بیشتر شدن این موضوع می‌شود.

در روزهای گذشته تصاویری در جوار مزار شهدای گمنام پارک جنگلی ارومیه منتشر شد که موجب برخی واکنش‌ها و نیز درخواست‌ها در زمینه رسیدگی به وضعیت این مکان شده بود.

به دنبال هتک حرمت اخیر به مقام شهدای گمنام مدفون در پارک جنگلی ارومیه و به دعوت دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی، جمعی از مسئولان از جمله مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، فرماندار ارومیه، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر و شهردار ارومیه در محل این یادمان حضور یافتند.