به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «شیخ ماهر حمود» رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت در جریان ششمین کنفرانس بین المللی علمای مقاومت به سخنرانی پرداخت. این کنفرانس تحت عنوان «انتفاضه امت در مواجهه با توطئه های عادی سازی و پروژه های نابودی مسأله فلسطین» برگزار می شود.

شیخ ماهر حمود در جریان سخنرانی خود در کنفرانس مذکور گفت: اکنون ۳۳ سال از انتفاضه در اراضی اشغالی سپری می شود، سنگ ها ثابت کردند که قدرتشان بیش از گلوله ها است. ما هرگونه عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی و تسلیم در برابر استکبار آمریکایی را محکوم می کنیم.

وی در ادامه یادآور شد: واقعیت آن است که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی یک جنایت است. این عادی سازی نمی تواند موجب تضعیف قدرت مقاومت شود. مقاومت روز به روز قدرتمندتر خواهد شد.

رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت تصریح کرد: صهیونیستها پس از متحمل شدن شکست سنگین در جریان جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ روند عادی سازی روابط با کشورهای عربی را در دستور کار خود قرار دادند.

شیخ ماهر حمود در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات خصمانه ایالات متحده آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها میلیاردها دلار برای خدشه وارد کردن به چهره مقاومت در منطقه هزینه کردند. آنها لیبی، سوریه و عراق را هدف قرار دادند.

وی همچنین به جنایت ترور شهید محسن فخری زاده نیز اشاره کرد. شیخ ماهر حمود در این خصوص خطاب به توطئه گران، گفت: به توطئه چینی خود ادامه دهید. شهادت دانشمند هسته ای برجسته محسن فخری زاده، مقاومت و مسیر آن را متوقف نمی سازد.