به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور، شهید محسن فخری‌زاده پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) با حضور خانواده این شهید والامقام و جمعی از فرماندهان و مسئولین عالی‌رتبه نیروهای مسلح در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد.

سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش، سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه، حجت‌الاسلام سیدضیاءالدین آقاجان‌پور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ازجمله حاضرین در این مراسم بودند.

این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و مداح اهل بیت (ع)، حاج میثم مطیعی در ادامه به مرثیه‌سرایی پرداخت.

حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه در این مراسم مطالبی پیرامون جایگاه علم و مجاهدت علمی در نظام اسلامی و نیز خباثت و دشمنی استکبار جهانی و صهیونیسم علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران و توقف‌ناپذیری حرکت الهام‌بخش انقلاب اسلامی بیان کرد.