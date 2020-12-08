به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابراهیمی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران جزیره اظهار داشت: در جزیره خارگ اقدامات خوبی در راستای مقابله با بحران اخیر صورت گرفت که شامل چهار فاز پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی است.

وی افزود: بارش ۳۰۰ میلیمتری در بارندگی‌های اخیر این جزیره بی سابقه بود و تیم مدیریت شهری خارگ اقدامات بسیار مناسبی در حوزه دفع آب سطحی انجام داد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در حوزه شرکت‌های نفت و پتروشیمی مستقر در خارگ، تأسیسات نفت و پتروشیمی این جزیره با اقدامات از پیش برنامه ریزی شده توسط این شرکت‌ها خسارتی وارد نشد.

ابراهیمی گفت: مناطق بحران‌خیز خارگ مشخص شده و به تمامی دستگاه‌ها برای رفع نواقص ابلاغ شده است.

وی تاکید کرد: در حوزه تأمین اقلام مصرفی در بحران قبل، با برنامه‌ریزی صورت گرفته مشکلی نداشتیم و هدف ما تداوم این روند است.