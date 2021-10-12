یک فروند شناور مسافربری برای تردد اهالی جزیره خارگ اختصاص یافت

ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مشکلات عدیده اهالی شریف جزیره خارگ بحث تردد دریایی است که طی سال‌های گذشته مشکلاتی را برای مردم این جزیره در پی داشته است.

وی افزود: بخشداری ویژه خارگ با تشکیل کارگروهی با محوریت نماینده بوشهر، گناوه و دیلم و با حضور عملیات عمومی، شورای شهر و شهرداری اقدام به بررسی مسائل و رایزنی با شرکت ملی نفت ایران و مدیریت عمران مناطق نفت خیز کرد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: با دستور وزیر نفت و همچنین اقدام مدیریت عمران مناطق نفت خیز جنوب دستور عقد قرارداد یک فروند شناور مسافربری برای جزیره خارگ صادر شد.