به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «ملک گرسنه» نوشته نهال تجدید به‌تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده و بناست روز دوشنبه ۲۴ آذر در قالب نشست ویژه شهر کتاب مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

این‌کتاب حکایت کودکی شمس است و ترک خانواده، جابه‌جایی و یک‌جا نماندن، بستگی با مشایخ هم‌روزگار و ‌گسستگی از آنان، و سرانجام برخورد و آمیختن او با مولانا. حکایت کیمیایی است که بر مولانای واعظ و فقیه می‌ریزد و از او عارف و شاعر می‌آفریند. حکایت ربودن مولانا از «چنگال قومی ناهموار» و ستیز با آنان است، حکایت طالبی است که مطلوب می‌شود...

در ادامه داستان، شمس از مولانای خام، شاعری پخته می‌سازد و به این بسنده نمی‌کند. قونیه را ترک می‌گوید تا مولانا را به «آتش» کشد، شمس می‌رود، مولانا نی نیستان می‌شود، خود شمس می‌شود و از جدایی‌ها حکایت می‌کند. پس از عارف جان سوخته و در جست‌وجوی مولانا نهال تجدد این بار بر اساس مقالات شمس تبریزی، تقویم شمس را با کلام خود او می‌نویسد.

نشست نقد و بررسی این‌کتاب با حضور و سخنرانی ایرج شهبازی و فرشته نوبخت همراه است.

این‌برنامه روز دوشنبه ۲۴ آذر از ساعت ۱۱ صبح در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار و به‌طور زنده از حساب کاربری اینستاگرام این‌مرکز به‌نشانی Instagram/bookcitycc پخش می‌شود.