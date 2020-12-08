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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۶:۱۷

دوشنبه هفته آینده؛

«مَلک گرسنه» در شهر کتاب بررسی می‌شود

«مَلک گرسنه» در شهر کتاب بررسی می‌شود

رمان «ملک گرسنه» نوشته نهال تجدد روز دوشنبه ۲۴ آذر در مرکز فرهنگی شهر کتاب نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «ملک گرسنه» نوشته نهال تجدید به‌تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده و بناست روز دوشنبه ۲۴ آذر در قالب نشست ویژه شهر کتاب مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

این‌کتاب حکایت کودکی شمس است و ترک خانواده، جابه‌جایی و یک‌جا نماندن، بستگی با مشایخ هم‌روزگار و ‌گسستگی از آنان، و سرانجام برخورد و آمیختن او با مولانا. حکایت کیمیایی است که بر مولانای واعظ و فقیه می‌ریزد و از او عارف و شاعر می‌آفریند. حکایت ربودن مولانا از «چنگال قومی ناهموار» و ستیز با آنان است، حکایت طالبی است که مطلوب می‌شود...

در ادامه داستان، شمس از مولانای خام، شاعری پخته می‌سازد و به این بسنده نمی‌کند. قونیه را ترک می‌گوید تا مولانا را به «آتش» کشد، شمس می‌رود، مولانا نی نیستان می‌شود، خود شمس می‌شود و از جدایی‌ها حکایت می‌کند. پس از عارف جان سوخته و در جست‌وجوی مولانا نهال تجدد این بار بر اساس مقالات شمس تبریزی، تقویم شمس را با کلام خود او می‌نویسد.

نشست نقد و بررسی این‌کتاب با حضور و سخنرانی ایرج شهبازی و فرشته نوبخت همراه است.

این‌برنامه روز دوشنبه ۲۴ آذر از ساعت ۱۱ صبح در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار و به‌طور زنده از حساب کاربری اینستاگرام این‌مرکز به‌نشانی Instagram/bookcitycc پخش می‌شود.

کد مطلب 5091080

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