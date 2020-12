موفقیت مستندساز ایرانی در ۲ رویداد بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «خرس نباشد باران نمی بارد» به نام انگلیسی (NO RAIN WITHOUT BEAR) بعد از انتخاب در جشنواره فیلم انگلستان ( Filmmaker Session UK ) در دومین حضور خود توانست منتخب جشنواره Lift Off ۲۰۲۰ شود.

این فیلم به کارگردانی و تهیه کنندگی بهروز سبط رسول ماجرای فیلمسازی را که به دنبال واکاوی ماجرای آزار توله خرس سوادکوه را تا حضور در مناطق حیات وحش و ریشه یابی دشمنی انسان با حیوانات است به تصویر می کشد.

بهروز سبط رسول که پیش از این موفقیت هایی در کسب جوایز بین المللی برای فیلم های داستانی خود داشته در سه سال گذشته با همکاری شهرام وثوق حجازی، تنها به ساخت فیلم مستند مشغول بوده است.

ساخت حدود یک هزار و ۱۰۰ دقیقه مستند «کهن ترین سرزمین»، مستند «ارجان»، مستند «سکان کشتی» و مستند «حیات وحش» از جمله فعالیت های این هنرمند در عرصه های مختلف است.

بهروز سبط رسول که مجوز ساخت فیلم بلند داستانی «تا بیست و سه» را چندی پیش دریافت کرده، هم اکنون در حال تولید این فیلم است.