اتصال خطوط ٣ و یک مترو در مرحله انتخاب سرمایه گذار

به گزاری خبرگزاری مهر، علی امام، درباره اتصال خط ۳ و ۱ متروی تهران، بیان کرد: برای اتصال این دو خط باید مقدمات کار آماده سازی شود. نخستین قدم نهایی شدن طرح اتصال خط ۳ و ۱ مترو است. در حال حاضر گزینه‌های متفاوتی برای اتصال خط ۳ به ۱ طراحی شده‌اند.

وی با بیان اینکه مشاور شرکت مترو روی یکی از طرح‌ها در حال کار است، افزود: تقریباً این طرح نهایی شده است و به زودی تصویب خواهد رسید. گام بعدی تأمین منابع مالی است که با کمک شهرداری منطقه ۱ در حال نهایی شدن است.

امام در ادامه بیان کرد: به دنبال سرمایه گذار هم در این طرح هستیم. درست نیست تا زمانی که منابع مالی تأمین نشده، عملیات اجرایی آغاز شود چرا که در آینده عملیات به توقف منجر خواهد شد.

وی درباره هزینه‌های احتمالی این اتصال، گفت: اگر برای مثال طول این مسیر اتصال برابر با ۱۰ کیلومتر باشد و هزینه هر کیلومتر هزار میلیارد تومان باشد طرح مذکور به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) درباره وضعیت ایستگاه مترو امیرکبیر و برج میلاد، توضیح داد: ایستگاه امیرکبیر در خط ۶ به سرعت در حال آماده سازی است تا در پایان آذر ماه جاری به همراه ایستگاه برج میلاد به افتتاح برسد. عملیات فیزیکی ایستگاه امیرکبیر به پایان رسیده و در حال نصب تجهیزات اعم از آسانسور، پله برقی، خطوط بساوایی نابینایان و…، هستیم.