شناسایی سریع بیماران از اهداف اجرای طرح شهید سلیمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیما لاری صبح دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا با بیان اینکه شناسایی و ایزوله سریع بیماران هدف اصلی اجرای طرح شهید سلیمانی است، اظهار داشت: اجرای دقیق ایزوله و قرنطینه بیماران از اهداف دیگر این طرح به شمار می‌رود.

وی با اظهار اینکه اجرای طرح شهید سلیمانی سبب حفظ جان مبتلایان و کاهش محدودیت‌ها در جامعه می‌شود، به سه برابر شدن ظرفیت انسانی اجرای طرح خبر داد و گفت: در استان مازندران به دلیل آنکه طرح پزشک خانواده اجرا شد، این طرح با همکاری بسیج و سپاه در دست اجرا است.

وی با عنوان اینکه باید تست‌های پی سی آر و تست‌های سریع کرونایی سرعت بخشی شود، اظهار داشت: هر استان باید طبق وضعیت و موقعیت طرح شهید سلیمانی را تعریف و اجرا کند.

لاری باورهای نادرست اجتماعی از کرونایی بودن را از جمله دغدغه‌ها بیان کرد و گفت: باید در راستای اجرای این طرح استفاده از نقاهتگاه‌های عمومی مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره تقسیم بندی رنگی شهرهای کرونایی نیز گفت: فاصله بین شهری، تراکم جمعیت و مساحت شهری در این زمینه مدنظر قرار می‌گیرد.