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۲۴ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۳

سخنگوی وزارت بهداشت:

شناسایی سریع بیماران از اهداف اجرای طرح شهید سلیمانی است

شناسایی سریع بیماران از اهداف اجرای طرح شهید سلیمانی است

ساری- سخنگوی وزارت بهداشت در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی، شناسایی سریع بیماران را از اهداف اجرای این طرح بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما لاری صبح دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا با بیان اینکه شناسایی و ایزوله سریع بیماران هدف اصلی اجرای طرح شهید سلیمانی است، اظهار داشت: اجرای دقیق ایزوله و قرنطینه بیماران از اهداف دیگر این طرح به شمار می‌رود.

وی با اظهار اینکه اجرای طرح شهید سلیمانی سبب حفظ جان مبتلایان و کاهش محدودیت‌ها در جامعه می‌شود، به سه برابر شدن ظرفیت انسانی اجرای طرح خبر داد و گفت: در استان مازندران به دلیل آنکه طرح پزشک خانواده اجرا شد، این طرح با همکاری بسیج و سپاه در دست اجرا است.

وی با عنوان اینکه باید تست‌های پی سی آر و تست‌های سریع کرونایی سرعت بخشی شود، اظهار داشت: هر استان باید طبق وضعیت و موقعیت طرح شهید سلیمانی را تعریف و اجرا کند.

لاری باورهای نادرست اجتماعی از کرونایی بودن را از جمله دغدغه‌ها بیان کرد و گفت: باید در راستای اجرای این طرح استفاده از نقاهتگاه‌های عمومی مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره تقسیم بندی رنگی شهرهای کرونایی نیز گفت: فاصله بین شهری، تراکم جمعیت و مساحت شهری در این زمینه مدنظر قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5095443

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