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۲۶ آذر ۱۳۹۹، ۹:۰۱

معاون وزیر علوم به مهر خبر داد؛

نحوه برگزاری امتحانات و نمره دهی در ترم جاری

نحوه برگزاری امتحانات و نمره دهی در ترم جاری

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: امتحانات پایان نیمسال دانشگاه ها به صورت غیر حضوری و الکترنیکی برگزار شده و آزمون دروس عملی برگزار نمی شود.

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال ترم جاری گفت: امتحانات به صورت غیر حضوری و الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی درباره نحوه برگزاری دروس عملی و اینکه آیا برای دانشجویان جدید الورد تسهیلاتی در امتحانات در نظر گرفته شده است یا خیرافزود: امتحانات دروس عملی برگزار نمی‌شود و تسهیلاتی برای امتحانات نداریم.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: حفظ سلامت دانشجویان اولویت اول وزارت علوم است، بنابراین در این ترم نیز آزمون‌ها به صورت غیرحضوری و الکترونیکی برگزار می‌شود، برنامه وزارت علوم برگزاری آزمون‌ها به صورت الکترونیکی و با کیفیت بالا است.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: در ابتدای ترم دستور العملی به کل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی داده شده است که براساس آن در سیستم آموزش الکترونیکی نباید یک آزمون پایان ترم داشته باشیم و این به تنهایی عملکرد دانشجویان را ارزیابی و سنجش کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر براساس گزارش‌هایی که ارائه شده، در اکثر دانشگاه‌ها و مؤسسات از همان ابتدای ترم ارزیابی دانشجویان به صورت آزمون‌های هفتگی، دو هفته یک بار یا سه هفته یک بار و همچنین براساس پروژه‌های درسی، تمرین‌ها، ارتباطات چهره به چهره الکترونیکی و میان ترم شروع شده است.

خاکی صدیق خاطرنشان کرد: این ارزیابی در کنار یک آزمون پایان ترم مبنای نمره آنها قرار می‌گیرد. یعنی امتحان پایان ترم امتحان اصلی صرفاً ارزیابی دانشجویان محسوب نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای از ارزیابی‌ها نمره دانشجو را تعیین می‌کند.

کد مطلب 5096233

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
      13 0
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      مسخره
    • ستاره هاشمی DE ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
      11 0
      پاسخ
      سلام سلامت اون ها خیلی مهم است از ما نه باشه ما میمیریم
    • جبار GB ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
      13 1
      پاسخ
      به وضع فاجعه بار پیام نور رسیدگی شود. اساتید بدون امکانات و در فشار برای نمره داده و به باد سپردن ارزشهای آموزشی اند.
    • #بچه ام را به مدرسه نمیفرستم IR ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
      10 0
      پاسخ
      سلام یعنی فقط الان باید بچه های اول و دوم به مدرسه برن. بابا گل کاشتید بااین تصمیمگیری هاتون.
    • شیدا AE ۲۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
      12 0
      پاسخ
      ای کاش یه تصمیم قطعی هم برای متوسطه اول و دوم گرفته میشد هر روز یه چیز میگن🥴🥴🤨🤨🧐🧐😕😕😕
      • IR ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
        0 0
        بلی باید تکلیف ما هم روشن بشه😔
    • سارا IR ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
      5 2
      پاسخ
      اصلا مجازی خوب نیس دانشگاه پیام نورخیلی هانتوانستن درسایت کلاس های مجازی و امتحانات شرکت کنن سایت ارور میده یارمز میزنه اشتباه این خیلی بده واسه یه دانشجو باعث میشه عقب بیافته کاش پیگیری شودیاحداقل حضوری مثل بقیه جاها ک حضوری هستن ۲ترم شدولی هیچ مشکلی حل نشدچیزی از درس هم متوجه نشدیم
    • ! IR ۲۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
      21 1
      پاسخ
      سلام آقا چتور امتحانات اونها مجازیه چون دانشجو هستن و سلامتیشون از نامهم تره تروخدا به ما دانش آموزان رحم کنین و امتحانات ترم اول دی ماه کل پایه ها رو مجازی کنین خواهش میکنم 😭🙏🙏
    • اتش IR ۰۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      1 1
      پاسخ
      سلام من دانشجوی ترم اخر دانشگاه پیام نور هستم من در این ۷ترم هیچ امکاناتی دردانشگاه ندیدم از موارد بهداشتی بگیرید تا سلف غذاخوری ازاساتید که چیزی نگم افتضاح هستند من در این ۴سال یه استاد خوب ندیدم امسالهم ترم اخرم ،شانسم چندتا از اساتید نابلد سرکارامده اند
    • محمد IR ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خیلی بد شده مدارس معلم علوم ما آقای شبستانی مدرسه یاوران اسلام. خاجع ربیع نه امتحان گرفته نه از اول سال تکلیف گفته بعد از 20 داده 6.چیکارکنیم.پیر گیج معلم کم بود
    • بهار IR ۲۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      الان ما دهمی ها امتحان رو حضور میدیم یا غیر حضوری لطفا جواب بدین
    • IR ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 1
      پاسخ
      سلام مشه بگید کلاس ششمی ها به مدرسه میرن یا نه برا امت.... من واقعا دچار سردرگمی شد ام یه بار نیگبد اره یه بار میگید نه من خوزستان شهرستان لالی زندگی میکنم اگه میشه بگید نحوه برگزاری امتحانات پایه ها در این منطقه چه طوره

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