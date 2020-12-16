نحوه برگزاری امتحانات و نمره دهی در ترم جاری

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال ترم جاری گفت: امتحانات به صورت غیر حضوری و الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی درباره نحوه برگزاری دروس عملی و اینکه آیا برای دانشجویان جدید الورد تسهیلاتی در امتحانات در نظر گرفته شده است یا خیرافزود: امتحانات دروس عملی برگزار نمی‌شود و تسهیلاتی برای امتحانات نداریم.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: حفظ سلامت دانشجویان اولویت اول وزارت علوم است، بنابراین در این ترم نیز آزمون‌ها به صورت غیرحضوری و الکترونیکی برگزار می‌شود، برنامه وزارت علوم برگزاری آزمون‌ها به صورت الکترونیکی و با کیفیت بالا است.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: در ابتدای ترم دستور العملی به کل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی داده شده است که براساس آن در سیستم آموزش الکترونیکی نباید یک آزمون پایان ترم داشته باشیم و این به تنهایی عملکرد دانشجویان را ارزیابی و سنجش کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر براساس گزارش‌هایی که ارائه شده، در اکثر دانشگاه‌ها و مؤسسات از همان ابتدای ترم ارزیابی دانشجویان به صورت آزمون‌های هفتگی، دو هفته یک بار یا سه هفته یک بار و همچنین براساس پروژه‌های درسی، تمرین‌ها، ارتباطات چهره به چهره الکترونیکی و میان ترم شروع شده است.

خاکی صدیق خاطرنشان کرد: این ارزیابی در کنار یک آزمون پایان ترم مبنای نمره آنها قرار می‌گیرد. یعنی امتحان پایان ترم امتحان اصلی صرفاً ارزیابی دانشجویان محسوب نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای از ارزیابی‌ها نمره دانشجو را تعیین می‌کند.