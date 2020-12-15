صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری البرز

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید از یکی از شهرک‌های صنعتی استان البرز اظهار کرد: هدف از این بازدید رفع مشکلات صنعتگران استان است که با وجود تحریم‌ها توانسته‌اند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی دست به صادرات نیز بزنند.

وی بیان کرد: واگذاری زمین‌ها برای استقرار واحدهای صنعتی در این شهرک تمامی مراحل قانونی را طی کرده و زمین‌ها از سازمان منابع طبیعی اخذ شده است، بنابراین نگرانی در این باره وجود ندارد و صنعتگران می‌توانند با خیال راحت به کار خود ادامه دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز تصریح کرد: این زمین‌ها پس از طی مراحل قانونی در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار گرفت و در ادامه نیز به صنعتگران و صاحبان واحدهای صنعتی واگذار شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اگر شهرک صنعتی ساخته و واحدهای تولیدی در آن مستقر شوند، دیگر امکان بازگشت زمین وجود نخواهد داشت و صنعتگر نیز وظیفه‌ای به جز بهره‌برداری از کارخانه خود ندارد، در این میان اگر معارضی وجود داشته باشد، در ابتدا باید جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و مرحله بعد شرکت شهرک‌های صنعتی استان در این خصوص پاسخگو باشند.

اجازه نمی‌دهیم صنعتگران با مشکل مواجه شوند

شاهمرادی با این اینکه شعار توسط مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید انتخاب شده است، افزود: شهرک‌های صنعتی بخش مهمی از بار اشتغال، تولید و کار اقتصادی به دوش می‌کشند، بنابراین هر نخواهیم گذاشت تا صنعتگران با مشکل مواجه شوند، چراکه این امر روند تولید را متوقف می‌کند.

وی با بیان اینکه در شرایطی که کشو دچار رکود اقتصادی است، در البرز با رشد اقتصادی خوبی مواجهه هستیم، گفت: به طور مثال یکی از واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک صنعتی که در زمینه تولید ماشین‌آلات و تجهیزات مرغداری‌ها فعالیت می‌کند، سالانه بالغ بر ۲ میلیون دلار صادرات دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به رشد ۶۰ میلیون دلاری صادرات این استان هشت ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم صادرات غیرنفتی استان تا پایان سال جاری به رقم یک میلیارد دلار برسد که تاکنون در حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن محقق شده است.

وی متذکر شد: اگر صادرات سالانه استان البرز به رقم یک میلیارد دلار برسد با کسر رقم واردات مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار خواهد ماند که می‌توانیم آن را به دیگر حوزه‌ها اختصاص دهیم و بخشی از مشکلات این بخش‌ها را حل کنیم.