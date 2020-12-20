طرح مجلس برای تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و قراردادی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار با تبریک روز پرستار و با اشاره به اینکه پرستاران در سخت‌ترین شرایط برای حفاظت و حراست از سلامت مردم جان خود را به خطر می‌اندازند اظهار داشت: توجه به پرستاران نباید صرفاً به تبریک یک روز خلاصه شود و تمام مسئولان باید در راستای رفع مشکلات این قشر زحمتکش و ایثارگر تلاش کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات متعددی که پرستاران شرکتی و قراردادی با آن روبرو هستند، نمایندگان مجلس طرحی برای تبدیل وضعیت این عزیزان به رئیس مجلس شواری اسلامی ارائه کردهاند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس این طرح دو فوریتی و به منظور ارج نهادن به مقام پرستاران عزیز و تقدیر از تلاش‌ها و جانفشانی‌های بی وقفه آنها به ویژه در مبارزه جدی با ویروس کوید ۱۹( کرونا)، درخواست شده که پرستاران شرکتی به قرارادادی و پرستاران قراردادی به پیمانی تبدیل وضعیت شوند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این طرح آمده است که منابع اجرای طرح در بودجه ۱۴۰۰ و با همکاری دولت تامین می‌شود.