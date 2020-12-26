عظیم جزیده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تیم شهرداری گنبد در پایان نیم فصل نخست رقابتهای لیگ برتر والیبال گفت: نیم فصل نخست مسابقات با توجه به شیوع ویروس کرونا، به هر ترتیب تمام و رقابتها به شکل متمرکز در تهران برگزار شد که تصمیم خوبی بود. برای دور برگشت نیز چنین تصمیمی اعمال شد که با آن موافق هستیم. حدود ۶ روز است که تمرینات را آغاز کردهایم و شرایط تیم خوب است.
سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبد ادامه داد: پس از تجزیه و تحلیل شرایط تیم شهرداری گنبد، گزارشی از عملکرد تیم را به مدیرعامل باشگاه ارسال کردیم و تقاضا برای جذب چند بازیکن دادیم که اگر با آن موافقت شود، شرایط خوب است و اگر با آن مخالفت شود، به همین تیم افتخار میکنیم. تیم شهرداری گنبد قابل احترام است و همه با هم «همقسم» شدهایم تا بهتر از دور رفت، مسابقات را در دور برگشت آغاز کنیم.
وی اظهار داشت: میدانیم شرایط بسیار سخت است چرا که تیمها منسجمتر از قبل به کار خود ادامه میدهند؛ به نقاط قوت و ضعف خود و حریفان واقف هستند. ما نیز تلاش میکنیم با تمرکز رو به جلو حرکت تا روزهای خوبی را برای گنبد ترسیم کنیم.
جزیده در پاسخ به این سؤال که در اواخر دور برگشت حواشی پیرامون تیم مبنی بر جدایی چند بازیکن پیش آمد، چه اتفاقاتی رخ داد؟ گفت: قطعاً در آن زمان صحبتهایی مطرح شد که به بیرون درز پیدا کرد اما به هر حال هر چه که بود، تمام شد و تیم به آرامش رسیده است. مدیرعامل، شهردار و شورای شهر همه با هم متفقالقول هستند تا آرامش را به تیم بازگردانند و این اتفاق نیز رخ داد.
سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبد تأکید کرد: حواشی برای همه تیمها متأسفانه در والیبال و ورزش ایران وجود دارد. برخی به دنبال بر هم زدن آرامش تیم بودند که جلوی آن را گرفتیم. در حال حاضر نیز آرامش به تیم بازگشته و بازیکنان حواس خود را جمع کردهاند.
«پیش از این اعلام کرده بودید فرهاد قائمی در صورت حضور در ایران، در تیم گنبد بازی خواهد کرد اما به تیم کاله رفت. آیا مذاکراتی با او داشتهاید؟» جزیده در پاسخ به این سئوال گفت: به هیچ عنوان مذاکراتی با قائمی نداشتیم. امیدواریم این بازیکن که هر کجا باشد، موفق شود. قائمی بازیکن بزرگی است و سال قبل از المپیک دوست داشت که دیده شود؛ به تصمیمش احترام میگذاریم. امیدوارم قائمی چه در تیم ملی و چه در تیم باشگاهیاش برای گنبد افتخارآفرینی کند.
نظر شما