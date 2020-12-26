تصویب ۲ طرح پژوهشی دانشگاهی در شورای عالی اقتصاد

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت اساتید این دانشگاه در ارتباط با صنعت گفت: بحث ارتباط با صنعت یک بحث بسیار مهم امروز است و همچنین یکی از شاخص‌های ما در ارزیابی عملکرد اساتید، طرح‌های برون سازمانی است.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه در حوزه ارتباط با صنعت تعداد قابل توجهی طرح با وزارت نفت، وزارت صنعت و معدن و وزارت نیرو در حال اجرا داریم، افزود: تعدادی از اساتید ما در حوزه صنعت فرصت مطالعاتی می‌گذرانند و به جای اینکه در دانشگاه باشند به صورت مستقیم در صنعت حضور می‌یابند و ۶ ماه یا ۹ ماه و حتی یکسال فرصت مطالعاتی دارند.

وی با بیان اینکه پردیس شهید عباسپور تجربه ارزشمند و موفقی در ارتباط با پروژه‌های وزارت نیرو دارد، خاطرنشان کرد: اخیراً یک طرح بزرگ را با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص ساخت توربین آغاز کرده ایم و حمایت ۱۰ میلیاردی از طرح صورت گرفته است.

نصیری قیداری خاطرنشان کرد: همچنین اخیراً ۴ طرح ملی را توانستیم به شورای عالی اقتصاد ببریم که ۲ طرح تصویب شد و ۲ طرح دیگر برای اصلاح به کمیسیون تخصصی بازگشت.

وی در ادامه توضیح داد: یکی از طرح‌ها در رابطه با تجهیز یک آزمایشگاه مرجع برای اندازه گیری ریز ذرات اکتیوی که از اگزوز کامیون‌ها بیرون می‌آید که نامشان است. هزینه تست‌های فیلتر حدود ۶۰ میلیون تومان است و از خارج وارد می‌شود و ما حتی نمی‌دانیم این فیلترها واقعاً استاندارد هستند یا نه.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: این کار در رابطه با حفظ محیط زیست و جلوگیری از ایجاد آلودگی بسیار حائز اهمیت است که مراحل مختلف کارشناسی در دانشگاه، وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه را گذرانده و در نهایت در شورای عالی اقتصاد تصویب شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح دیگر در رابطه با اندازه گیری ترک‌هایی است که در لوله‌های انتقال نفت و گاز ایجاد می‌شود و این تکنولوژی در ایران وجود ندارد. ما می‌خواهیم وسیله اندازه گیری ترک دیواره‌های لوله‌های نفتی عظیم را در ایران بسازیم و یک آزمایشگاه مرجعی هم برای آن ایجاد کنیم.

نصیری اظهار داشت: برای این دو طرح در شورای عالی اقتصاد ۱۰ میلیون دلار بودجه تصویب شده است. این بودجه از تبصره ماده واحده بودجه سال ۹۹ است که یک میلیارد دلار برای تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: براساس این تبصره دانشگاه‌ها می‌توانند با ارائه طرحی که توجیه فنی و اقتصادی و مالی داشته باشد، برای تجهیز آزمایشگاه خود بودجه بگیرند که البته تاکنون هیچ دانشگاهی در سال ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ نتوانسته از این بند قانونی بودجه‌ای بگیرد.

نصیری افزود: دانشگاه شهید بهشتی اولین دانشگاهی است که چنین بودجه‌ای را از این محل می‌گیرد و آن هم به دلیل داشتن اساتید و همکاران متخصص فنی و همچنین پتانسیل‌های پردیس شهید عباسپور است.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: امیدوارم مرحله آخر تخصیص بودجه نیز اجرایی شود و دو طرح مرجع بسیار مهم ملی را برای اولین بار در ایران عملیاتی کنیم.