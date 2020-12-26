امشب آخرین مهلت ثبت نام در پذیرش بدون کنکور دانشگاهها

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت‌نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی سراسری بهمن ماه سال ۱۳۹۹ در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ انجام می‌شود.

وی افزود: مهلت ثبت نام در این دوره ها از ۳۰ آذرماه آغاز شده است و با توجه به تمدید مهلت ثبت نام برای آخرین بار، داوطلبان تا ساعت ۲۴ امروز شنبه ۶ دی فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۱۰۰ کدرشته) به روش اینترنتی، اقدام کنند.

سخنگوی سازمان سنجش یادآور شد: دفترچه راهنمای ثبت‌نام و جداول کدرشته محل‌های مربوط به پذیرش این دوره در سایت سازمان سنجش قرار دارد و ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۶ هزار و ۳۳۱ نفر این رشته‌ها را انتخاب کرده اند.