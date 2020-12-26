فردین حکیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در کرج هماکنون بر روی عدد ۴۴ قرار گرفته و هوا پاک است.
وی بیان کرد: بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ و فردیس به ترتیب ۴۹، ۶۵ و ۷۶ است که بر این مبنا به جز نظرآباد که در وضعیت پاک قرار دارد، هوای دو شهرستان دیگر قابل قبول است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز متذکر شد: بارندگیهای اخیر و جریانهای باد کمک شایانی به بهبود آلودگی هوای استان کرده است.
