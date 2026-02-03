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۱۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

حسن روح‌الامین: «سایه امنیت» پاسخی به سایه جنگ علیه ایران است

حسن روح‌الامین: «سایه امنیت» پاسخی به سایه جنگ علیه ایران است

حسن روح‌الامین، اثر جدیدش با عنوان «سایه امنیت» را پاسخی به سایه جنگ بر ایران دانست و این امنیت را حاصل خون شهدا برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روح‌الامین هنرمند نقاش، پس از مراسم رونمایی از اثر جدیدش با عنوان «سایه امنیت»، در جمع خبرنگاران درباره این نقاشی گفت: در حال حاضر و ادوار گذشته زیر سایه امنیت بودیم و به اعتقاد من امنیت را چیزی جز خون شهید ایجاد نمی‌کند. برای خلق این اثر، یکسری فیلم و عکس از کهریزک دیدم و به ذهنم آمد که هر اتفاقی افتاده و دشمن هر خشونتی به خرج داده، من احساس کردم ایده‌ام یک پیوند و علاقه عاطفی می‌تواند ایجاد کند و تعمدا افرادی را که تیراندازی کردند، نمایش ندادم به طوری که احساس کردم در حال صحبت از برادر خودم هستم.

وی بیان کرد: امیدوارم این اثر مرهمی بر زخم کسانی باشد که جوانی از دست داده‌اند و امید دارم روزهای بهتری را ببینیم.

روح‌الامین، اثر «سایه امنیت» را پاسخی به سایه جنگ بر ایران دانست و گفت: این امنیت، امنیتی است که در این چهل و خورده‌ای سال، توسط خون شهید حاصل شده است و مطمئنا خون شهیدان هدر نخواهد رفت.

وی درباره ویژگی‌های اثر جدیدش عنوان کرد: سعی کردم در این اثر با ویژگی‌های نمادین و مینی‌مال به موضوع بپردازم و ذره‌ای خون در کار نیاوردم اما گلبرگ‌ها و گل‌ها، نماینده نمادی از خون‌های پاک ریخته شده باشد.

این هنرمند نقاش در پایان درباره اینکه چرا هنرمندان روحیه‌ای متفاوت از بقیه دارند، گفت: چون هنرمند لطیف است، زودتر مریض می‌شود و زودتر می‌میرد مثلا خود من سه یا چهار روز بود که قصد داشتم این ایده را اجرا کنم اما نمی‌توانستم و وقتی که توانستم کار کنم، حدود سه الی چهار روز به طول انجامید. امیدوارم دیگر از این جهالت‌ها رخ ندهد تا چنین فجایعی را نبینیم.

کد مطلب 6738735
آزاده فضلی

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    نظرات

    • IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      3 0
      پاسخ
      درود به شرف این هنرمند متعهد با اخلاق وطن دوست
    • ناشناس IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      احسنت.

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