به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحالامین هنرمند نقاش، پس از مراسم رونمایی از اثر جدیدش با عنوان «سایه امنیت»، در جمع خبرنگاران درباره این نقاشی گفت: در حال حاضر و ادوار گذشته زیر سایه امنیت بودیم و به اعتقاد من امنیت را چیزی جز خون شهید ایجاد نمیکند. برای خلق این اثر، یکسری فیلم و عکس از کهریزک دیدم و به ذهنم آمد که هر اتفاقی افتاده و دشمن هر خشونتی به خرج داده، من احساس کردم ایدهام یک پیوند و علاقه عاطفی میتواند ایجاد کند و تعمدا افرادی را که تیراندازی کردند، نمایش ندادم به طوری که احساس کردم در حال صحبت از برادر خودم هستم.
وی بیان کرد: امیدوارم این اثر مرهمی بر زخم کسانی باشد که جوانی از دست دادهاند و امید دارم روزهای بهتری را ببینیم.
روحالامین، اثر «سایه امنیت» را پاسخی به سایه جنگ بر ایران دانست و گفت: این امنیت، امنیتی است که در این چهل و خوردهای سال، توسط خون شهید حاصل شده است و مطمئنا خون شهیدان هدر نخواهد رفت.
وی درباره ویژگیهای اثر جدیدش عنوان کرد: سعی کردم در این اثر با ویژگیهای نمادین و مینیمال به موضوع بپردازم و ذرهای خون در کار نیاوردم اما گلبرگها و گلها، نماینده نمادی از خونهای پاک ریخته شده باشد.
این هنرمند نقاش در پایان درباره اینکه چرا هنرمندان روحیهای متفاوت از بقیه دارند، گفت: چون هنرمند لطیف است، زودتر مریض میشود و زودتر میمیرد مثلا خود من سه یا چهار روز بود که قصد داشتم این ایده را اجرا کنم اما نمیتوانستم و وقتی که توانستم کار کنم، حدود سه الی چهار روز به طول انجامید. امیدوارم دیگر از این جهالتها رخ ندهد تا چنین فجایعی را نبینیم.
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