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۱۳ دی ۱۳۹۹، ۹:۳۳

به همت سازمان دارالقرآن و شبکه قرآن ومعارف سیما؛

پویش ملی ختم قرآن در اولین سالگرد شهادت سردار دلها برگزار می شود

پویش ملی ختم قرآن در اولین سالگرد شهادت سردار دلها برگزار می شود

پویش ملی ختم قرآن کریم به نیت شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و همرزمانشان از سیزدهم دی ۱۳۹۹ تا شام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش ملی ختم قرآن کریم به نیت سردار دل‌ها و با همکاری و هم افزایی نهادهای قرآنی کشور برگزار می‌شود.

این پویش که در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و همرزمان شهیدشان کلید می‌خورد، از ۱۳ دی ۱۳۹۹ سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی آغاز و تا شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ادامه دارد.

علاقمندان به شرکت در این پویش می‌توانند جزءها و صفحات مورد نظر خود را از طریق سایت شبکه قرآن به آدرس www.qurantv.ir و یا سایت www.telavat.ir ثبت کنند.

ارادتمندان شهید سلیمانی همچنین می‌توانند با مراجعه به دو آدرس فوق در ختم صلوات و قرائت فاتحه نیز شرکت کنند.

در فضای مجازی نیز فقط کافی است بر روی این لینک را کلیک نموده و وارد درگاه ثبت تعداد جزء یا صفحات مورد نظر خود شوند.

کد مطلب 5108009

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