پویش ملی ختم قرآن در اولین سالگرد شهادت سردار دلها برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش ملی ختم قرآن کریم به نیت سردار دلها و با همکاری و هم افزایی نهادهای قرآنی کشور برگزار میشود.
این پویش که در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و همرزمان شهیدشان کلید میخورد، از ۱۳ دی ۱۳۹۹ سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی آغاز و تا شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ادامه دارد.
علاقمندان به شرکت در این پویش میتوانند جزءها و صفحات مورد نظر خود را از طریق سایت شبکه قرآن به آدرس www.qurantv.ir و یا سایت www.telavat.ir ثبت کنند.
ارادتمندان شهید سلیمانی همچنین میتوانند با مراجعه به دو آدرس فوق در ختم صلوات و قرائت فاتحه نیز شرکت کنند.
در فضای مجازی نیز فقط کافی است بر روی این لینک را کلیک نموده و وارد درگاه ثبت تعداد جزء یا صفحات مورد نظر خود شوند.
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