صعود سپاهان به رده دوم/ تثبیت جایگاه شهرداری ارومیه در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال امروز (جمعه) با برگزاری ۶ دیدار در دو سالن خانه والیبال و فدراسیون برگزار شد.

تمامی بازی‌های امروز با نتیجه سه بر صفر به پایان رسید.

شاگردان پیمان اکبری در تیم شهرداری ارومیه در یک بازی قاطعانه با نتیجه سه بر صفر تیم خاتم اردکان را شکست دادند که صدرنشینی خود را تثبیت کنند.

در دیگر بازی هفته، تیم سپاهان اصفهان با برتری سه بر صفر مقابل شهرداری ورامین به رده دوم جدول رده‌بندی صعود کرد.

تیم والیبال پیکان تهران نیز در حالی مقابل تیم هورسان رامسر قرار گرفت که هر دو تیم با پنج برد در جدول رده‌بندی قرار داشتند.

تیم والیبال پیکان تهران با برتری مقابل هورسان رامسر، ششمین برد خود را در فصل جاری مسابقات تجربه کرد و به رده هشتم جدول رده‌بندی صعود کرد.

هورسان رامسر نیز دهمین شکست خود را متحمل شد.

نتایج دیدارهای هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال:

شهرداری قزوین (صفر) -شهداب یزد ۳

سایپای تهران ۳ آذرباتری ارومیه (صفر)

شهرداری ارومیه ۳- خاتم اردکان (صفر)

سپاهان اصفهان ۳- شهرداری ورامین (صفر)

هورسان رامسر (صفر) -پیکان تهران ۳

راهیاب ملل مریوان (صفر) -لبنیات هراز آمل ۳

جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر والیبال در پایان هفته هفدهم:

۱ شهرداری ارومیه -۱۳ پیروزی -۳۷ امتیاز

۲ فولاد مبارکه سپاهان -۱۲ پیروزی -۳۵ امتیاز

۳ هراز آمل - ۱۲ پیروزی -۳۴ امتیاز

۴ فولاد سیرجان - ۱۱ پیروزی -۳۳ امتیاز

۵ شهداب یزد - ۱۱ پیروزی -۳۲ امتیاز

۶ سایپای تهران - ۱۰ پیروزی -۳۲ امتیاز

۷ شهرداری ورامین - ۷ پیروزی -۲۱ امتیاز

۸ پیکان تهران - ۶ پیروزی -۱۷ امتیاز

۹ هورسان رامسر - ۵ پیروزی -۱۷ امتیاز

۱۰ شهرداری گنبد - ۵ پیروزی -۱۵ امتیاز

۱۱ خاتم اردکان - ۴ پیروزی -۱۴ امتیاز

۱۲ شهرداری قزوین - ۴ پیروزی -۱۱ امتیاز

۱۳ راهیاب ملل کردستان - ۲ پیروزی- ۷ امتیاز

۱۴ آذرباتری ارومیه - ۱ ارومیه -۴ امتیاز