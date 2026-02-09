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۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

صادقیان: اجرای طرح هوشمندسازی معادن منجر به کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌ها شد

صادقیان: اجرای طرح هوشمندسازی معادن منجر به کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌ها شد

یزد - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: تحقق ۸۵ درصدی اجرای طرح هوشمندسازی معادن، هزینه‌های عملیاتی در معادن بزرگ استان را به طور متوسط بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم صادقیان پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستاورد اقتصادی مهم طرح هوشمندسازی معادن بزرگ استان خبر داد و گفت: کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی هزینه‌های عملیاتی در معادن بزرگ پس از رسیدن پیشرفت فیزیکی طرح هوشمندسازی به ۸۵ درصد و اجرای نظارت لحظه‌ای بر حمل و نقل مواد معدنی حاصل شده است.

وی افزود: این طرح که با هدف اصلی افزایش شفافیت و نظارت دقیق‌تر بر فرآیندها آغاز به کار کرد، اکنون ۹ معدن بزرگ استان را به طور کامل تحت پایش آنلاین قرار داده است.

صادقیان گفت: این موفقیت مدیریتی و کاهش هزینه‌ها، نتیجه مستقیم اتصال مستمر واحدهای بزرگ به سامانه است.

وی افزود: در مجموع، اطلاعات حدود ۳۰ واحد معدنی اکنون ثبت می‌شود و این میزان به زودی به ۶۹ واحد خواهد رسید.

صادقیان ادامه داد: در حالی که معادنی مانند چغارت در مرحله آزمایشی قرار دارند، گلوگاه برکه دهشیر از میانه پاییز سال گذشته به صورت فعال و کامل نظارت خود را اعمال می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد بیان کرد: اجرای طرح هوشمندسازی معادن استان یزد منجر به حذف گزارش‌گیری‌های کاغذی و کاهش نیاز به بازرسی‌های میدانی شده و به طور قابل توجهی بهره‌وری مدیریتی را بالا برده است. این امر همچنین دقت در محاسبه حقوق دولتی و عوارض را افزایش داده و منابع مالی عمومی را بهبود بخشیده است.

صادقیان با اشاره به همکاری معادن بزرگ افزود: در بخش معادن کوچک‌تر، آموزش‌های فنی بیشتری برای تضمین اتصال کامل به سامانه مورد نیاز است.

وی تأکید کرد: طرح هوشمندسازی معادن و این دستاوردهی آنا در راستای تحقق اهداف سند «یزد بهره‌ور» در حکمرانی داده است.

کد مطلب 6743848

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