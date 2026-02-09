به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم صادقیان پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستاورد اقتصادی مهم طرح هوشمندسازی معادن بزرگ استان خبر داد و گفت: کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی هزینه‌های عملیاتی در معادن بزرگ پس از رسیدن پیشرفت فیزیکی طرح هوشمندسازی به ۸۵ درصد و اجرای نظارت لحظه‌ای بر حمل و نقل مواد معدنی حاصل شده است.

وی افزود: این طرح که با هدف اصلی افزایش شفافیت و نظارت دقیق‌تر بر فرآیندها آغاز به کار کرد، اکنون ۹ معدن بزرگ استان را به طور کامل تحت پایش آنلاین قرار داده است.

صادقیان گفت: این موفقیت مدیریتی و کاهش هزینه‌ها، نتیجه مستقیم اتصال مستمر واحدهای بزرگ به سامانه است.

وی افزود: در مجموع، اطلاعات حدود ۳۰ واحد معدنی اکنون ثبت می‌شود و این میزان به زودی به ۶۹ واحد خواهد رسید.

صادقیان ادامه داد: در حالی که معادنی مانند چغارت در مرحله آزمایشی قرار دارند، گلوگاه برکه دهشیر از میانه پاییز سال گذشته به صورت فعال و کامل نظارت خود را اعمال می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد بیان کرد: اجرای طرح هوشمندسازی معادن استان یزد منجر به حذف گزارش‌گیری‌های کاغذی و کاهش نیاز به بازرسی‌های میدانی شده و به طور قابل توجهی بهره‌وری مدیریتی را بالا برده است. این امر همچنین دقت در محاسبه حقوق دولتی و عوارض را افزایش داده و منابع مالی عمومی را بهبود بخشیده است.

صادقیان با اشاره به همکاری معادن بزرگ افزود: در بخش معادن کوچک‌تر، آموزش‌های فنی بیشتری برای تضمین اتصال کامل به سامانه مورد نیاز است.

وی تأکید کرد: طرح هوشمندسازی معادن و این دستاوردهی آنا در راستای تحقق اهداف سند «یزد بهره‌ور» در حکمرانی داده است.