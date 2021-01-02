فردین حکیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۵۲ قرار گرفته و هوا ناسالم است.

وی بیان کرد: بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های نظرآباد، ساوجبلاغ و فردیس به ترتیب ۱۲۳، ۱۵۴و ۱۵۵ است که بر این مبنا به جز نظرآباد که در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد، هوای دو شهرستان دیگر ناسالم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز تصریح کرد: پدیده وارونگی هوا و نبود باد مناسب باعث انباشت ذرات معلق شده و تشدید آلودگی هوا را در پی داشته است.

وی با اشاره تداوم روند آلودگی هوا متذکر شد: با توجه به شرایط موجود نباید دست به اقداماتی که باعث افزایش آلودگی هوا می‌شود، زد، همچنین شهروندان به ویژه افراد پیر و بیماران تنفسی از تردد غیرضروری پرهیز کنند.