به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومیِ پروژه، فیلم سینمایی «طبقه یک و نیم» به کارگردانی نوید اسماعیلی و نویسندگی حسین نمازی، پس از پایان فیلمبرداری و همزمان انجام مراحل تدوین و فنی، برای حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

این فیلم یک کمدی اجتماعی با فضایی خاص است که اولین اثر سینمایی نوید اسماعیلی در مقام کارگردان محسوب می‌شود و داستان آن در یک کارخانه می‌گذرد که مدیر مالی آن یک روز با ورود به محل کار، متوجه اتفاقاتی غیرمنتظره می‌شود که همین سرآغاز ماجراهای مختلف فیلم است.

مهدی هاشمی، صحرا اسدالهی، سیروس همتی، خسرو احمدی، قاسم زارع، شهره سلطانی، بهروز پناهنده، مهران رجبی، امیرمحمد متقیان، اسدالله یکتا، اصغر حیدری، مهدی موسوی، مریم فرجی و رامتین پورقاسمیان همراه با مانی سقاباشی به‌عنوان بازیگر خردسال، ترکیب بازیگران این فیلم هستند.

اسامی عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: نوید اسماعیلی، نویسنده: حسین نمازی، دستیار نویسنده: وحید اسماعیلی، مدیر تولید: سعیده حمیدی، مجری طرح: حامی جهانی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد خالقی، طراح گریم: محمود دهقانی، تدوین: منوچهر صانعی، صدابردار: فرزان معاونیان، دستیار صدابردار: آرش هوجقانی، صداگذار: بهروز معاونیان، طراح لباس: رسا ابطحی، طراح صحنه: مهرداد رنجی، سرمایه‌گذاران: سعیده حمیدی و کارخانه اُیاز، دستیار اول و برنامه‌ریز: گلچهره دانش، دستیار دوم کارگردان: حمید احمدی، منشی صحنه: محبوبه خوش روش، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: میثم محمدی، عکاس: عرشیا حمیدی، جانشین تولید: امین شفا، مدیر تدارکات: مهدی حسینی.