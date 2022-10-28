به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «طبقه یک و نیم» ساخته نوید اسماعیلی که در ژانر کمدی ساخته شده و بازیگرانی چون مهدی هاشمی، سیروس همتی، امیرمحمد متقیان و صحرا اسداللهی در آن نقش آفرینی کرده‌اند از روز سه شنبه ۱۰ آبان‌ماه در سینماهای سراسر کشور روی پرده می‌رود.

شورای صنفی نمایش در جلسه هفته گذشته ضمن ثبت قرارداد اکران این فیلم از آغاز اکران آن از این هفته خبر داده بود اما بنا بر تصمیم عوامل به‌جای روز چهارشنبه که روز مرسوم ورود فیلم‌های جدید در هر هفته به چرخه اکران محسوب می‌شود، این فیلم یک روز زودتر و در روز سه‌شنبه که بلیت سینماها به‌صورت نیم‌بها عرضه می‌شود، اکران خود را آغاز می‌کند.

در خلاصه داستان «طبقه یک و نیم» آمده است: بهنام کارمند شرکتی معتبر است که به دلیل دقیق بودن در کارش از سوی مدیریت بنا هست جایگاه شغلی‌اش عوض شود که بر اساس یک اتفاق ساده نه تنها جایگاه شغلی‌اش بلکه تمام زندگی او و آبرو چندین ساله‌اش به خطر می‌افتد.

از دیگر عوامل این پروژه سینمایی می‌توان به این فهرست اشاره کرد؛ تهیه‌کننده: غلامرضا آزادی، نویسنده: حسین نمازی، مدیر تولید: سعیده حمیدی، مجری طرح: حامی جهانی، برنامه ریز: گلچهره دانش، مدیر فیلمبرداری: فرشاد خالقی، صدابردار: فرزان معاونیان، صداگذار: بهروز معاونیان، تدوین: منوچهر صانعی، دستیاران: وحید اسماعیلی، امیرمحمد یوشی و حمید احمدی، عکاس: عرشیا حمیدی، طراح گریم: محمود دهقان، طراح لباس: رسا ابطحی، منشی صحنه: محبوبه خوش روش، طراح صحنه: مهرداد رنجی، سرمایه‌گذاران: سعیده حمیدی و کارخانه تولید پارچه‌های مبلی اویاز.