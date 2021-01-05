لیگ والیبال چین باز هم به تعویق افتاد/ سعید معروف همچنان بلاتکلیف

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، همزمان با شروع موج جدید شیوع ویروس کرونا در کشور چین، محدودیت‌های تازه‌ای از سوی دولت این کشور به اجرا درآمده است که تعطیلی فعالیت‌های ورزشی از جمله آن‌ها است.

به همین دلیل لیگ والیبال چین که قرار بود از ۲۴ دی‌ماه به صورت متمرکز آغاز شود، دوباره به تعویق افتاد و هنوز تاریخی برای شروع آن اعلام نشده است.

سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران از سال ۲۰۲۰ عضو تیم «بایک موتور» پکن شد و پس از حضور تیم ملی والیبال ایران در مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا (۱۷ تا ۲۲ دی‌ماه ۹۸) به این باشگاه ملحق شد.

پاسور برتر سال ۲۰۱۹ آسیا، مدتی در تمرینات این تیم شرکت کرد و با گسترش و شیوع کرونا و تعطیلی لیگ‌های ورزشی چین در سال گذشته، راهی آمریکا شد.

ستاره ایرانی تیم والیبال بایک موتور، ۱۵ آذرماه دوباره به پکن بازگشت و از اول دی ماه نیز پس از پایان دوران قرنطینه، تمرینات خود را با این تیم چینی آغاز کرد. بهترین پاسور لیگ ملت‌های ۲۰۱۹ جهان، قرار بود روز چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه برای نخستین بار با این تیم در لیگ چین به میدان برود.