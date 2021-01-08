هوای البرز ناسالم است

فردین حکیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۳۲ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی بیان کرد: بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های نظرآباد، ساوجبلاغ و فردیس به ترتیب ۱۳۸، ۱۵۱ و ۱۶۰ است که که بر این مبنا به جز نظرآباد که در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد، هوای دو شهرستان دیگر ناسالم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز متذکر شد: شهروندان با توجه با افزایش آلودگی هوا از تردد غیرضروری در سطح شهر پرهیز کنند.