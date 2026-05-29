هشدار محیط زیست درباره آلودگی هوا در کامیاران و مریوان

به گزارش خبرگزاری مهر، کژال حبیبزاده اظهار کرد: بر اساس دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت هوا، هماکنون شاخص کیفیت هوا در شهرهای سنندج، سقز، بانه و قروه در محدوده آلودگی کم قرار دارد.
وی افزود: در شهرستانهای کامیاران و مریوان نیز به دلیل ورود توده گرد و غبار، کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است.
وی با هشدار به شهروندان ساکن در این مناطق، گفت: کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و عروقی و افراد مبتلا به بیماریهای تنفسی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی را رعایت کنند.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست کردستان یادآور شد: پایش وضعیت کیفی هوا در سطح استان به صورت مستمر انجام میشود و هرگونه تغییر در شاخصهای آلودگی از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
